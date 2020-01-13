Эхо летнего смертельного ДТП: севастопольца, сбившего насмерть дорожного рабочего, будут судить

Это ДТП произошло 24 августа на участке автомобильной дороги «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь» (под Инкерманом). Там как раз начались ремонтные работы. Однако они были омрачены трагедией. ВАЗ 2110 серого на полном ходу врезался в пластиковые щиты-ограждения и сбил рабочего. Тот, получив, многочисленные травмы, скончался на месте ДТП. Виновник с места аварии скрылся. Через некоторое время его «взяли» в Верхнесадовом. По информации севастопольской прокуратуры, дело, наконец, дошло до суда.

Прокуратурой г. Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1974 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на дорожного рабочего, который находился за ограждающими устройствами. От полученных травм потерпевший 1993 года рождения скончался на месте происшествия.

Материалы уголовного дела направлены в Нахимовский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу. Нарушителю-убийце грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.