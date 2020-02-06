Эй, вы, там, наверху! Законодатели хотят ужесточить наказание для шумных соседей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов. Группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, рассказала «Известиям» один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова.

Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тыс. рублей. По словам экспертов, сегодня федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила.

Ответ за наём

Законопроект, разработанный депутатами, предполагает появление на федеральном уровне наказания за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 7:00). Денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 дней, сказано в проекте.

При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.

Как пояснила «Известиям» Ольга Павлова, законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Он позволит сделать жизнь в многоквартирных домах более комфортной, добавила она.

Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся «за бортом» правового регулирования, – уточнила депутат.

Сегодня на федеральном уровне «закона о тишине» не существует, пояснил «Известиям» ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. Регионы принимают собственные нормативные акты, которые определяют точные параметры. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, делать ремонт — с 19:00 до 9:00. Столичные штрафы для граждан составляют 1–2 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–8 тыс. рублей, юрлиц — 40–80 тыс. рублей.

В Жилищном кодексе есть положения об обязательном соблюдении правил пользования помещениями, но нет конкретных механизмов защиты от нарушений, сказала Ольга Павлова. Согласно законопроекту, с жалобами на нарушение тишины жильцы смогут обращаться в управляющие компании. Их обяжут принимать обращения и вести диалог с собственниками квартир. Если это не даст результата, пострадавшие жильцы (не менее трех квартир) должны направить в УК письменную жалобу, а управляющая компания — отправиться с ней в местную жилинспекцию. Та через суд будет взыскивать с собственника «нехорошей» квартиры штраф.

При этом неважно, кто конкретно шумит — сам собственник, арендаторы, строители, гости или родственники. Именно владелец помещения обязан соблюдать закон, подчеркнула Ольга Павлова.

В Жилищном кодексе также планируют указать, что именно собственники помещения отвечают за нанесение арендаторами ущерба имуществу соседей. Это важно, поскольку сейчас пострадавшие годами не могут добиться возмещения в судах, поскольку сложно установить виновное лицо, уточнила парламентарий.

Борьба с конями

Одна из основных целей законопроекта — избавить соседей от необходимости ругаться друг с другом, отметил Павел Склянчук. В числе самых распространенных причин конфликтов — шум, в том числе от ремонта, сказала адвокат Наталья Тарасова. Сегодня регулировать соседские конфликты довольно сложно — УК не могут заниматься подобными делами, а в полицию и суд многие не обращаются из-за сложности процедуры, отметила она.

Граждане часто обращаются к депутатам с жалобами на шумных соседей. Известны случаи, когда люди специально нарушают правила, отметила Ольга Павлова. Например, недавно СМИ рассказывали о ситуации, сложившейся в Нижнем Новгороде. Там житель многоквартирного дома два года издевался над своими соседями — он ежедневно включал на полную громкость запись лошадиного ржания и топота копыт. В конце прошлого года ему предъявили обвинение по уголовной статье «Истязание двух и более лиц» (ст. 117 УК).