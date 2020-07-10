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Эко-парк «Лукоморье» приглашает всех на Фестиваль шоколада
Фото: pxhere.com

Эко-парк «Лукоморье» приглашает всех на Фестиваль шоколада

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:26 10.07.2020

11 июля в Севастополе пройдет Фестиваль шоколада. Праздник сладкоежек начнется в 16 часов на территории эко-парка семейного досуга «Лукоморье». Его руководитель Николай Помогалов напоминает: 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Он анонсирует необычные акции: созждание музея истории какао и шоколада, необычное и уникальное сладкое Чудо-дерево. Ни один ребенок не останется без подарков и угощений. Также в программе праздника: веселые игры, развлечения, конкурсы и викторины, аквагрим, детская дискотека, концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов «Kristal», «Эклипс», «Мечта», множество сладких сюрпризов.

Эко-парк «Лукоморье» приглашает всех на Фестиваль шоколада

Эко-парк «Лукоморье» приглашает всех на Фестиваль шоколада

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