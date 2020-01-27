Экс-директор парков Симферополя Александр Шабанов приговорён к 3 годам лишения свободы условно

Железнодорожный районный суд Симферополя вновь вынес приговор экс-директору парков Симферополя. Александр Шабанов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Наказание — лишения свободы сроком на 3 года, но:

На основании ст.73 УК РФ назначенное осужденному Александру Шабанову наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением осужденному испытательного срока продолжительностью 3 года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда в сумме 3 миллионов рублей судом удовлетворен частично: в пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда взыскана сумма в размере 250 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.

СПРАВКА: В июне 2018 года экс-директор симферопольских парков Александр Шабанов был задержан правоохранителями, после чего Железнодорожный районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного следственным подразделением УМВД России по Симферополю, ему было предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений одному из сотрудников парка имени Гагарина.

Железнодорожный районный суд Симферополя в марте 2019 года приговорил бывшего директора симферопольских парков Александра Шабанова к пяти годам заключения условно с испытательным сроком на четыре года за нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику.

После отмены приговора Верховным Судом Республики Крым дело направили на новое рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Симферополя.