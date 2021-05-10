Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников хочет «делать деньги» на Кипре. ЕС против

crimeapress_news

капитал
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников хочет "делать деньги" на Кипре. ЕС против
фото: Василий Батанов / РИА Новости

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников хочет «делать деньги» на Кипре. ЕС против

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:07 10.05.2021

Напомним, ЕС внес Дмитрия Овсянникова в санкционный список в 2017 году в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». И вот спустя несколько лет суд ЕС отказал бывшему губернатору Севастополя в приостановке действия санкций на время рассмотрения его ходатайства об исключении из санкционного списка. Об этом свидетельствует база данных суда.

Председатель суда постановил: ходатайство об отсрочке отклонено, — цитирует сообщение РБК.

Дмитрий Овсянников, уточняют в суде, жаловался на то, что санкции мешают вести ему предпринимательскую деятельность на Кипре.

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников хочет "делать деньги" на Кипре. ЕС против

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.