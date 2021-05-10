Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников хочет «делать деньги» на Кипре. ЕС против

Напомним, ЕС внес Дмитрия Овсянникова в санкционный список в 2017 году в связи с действиями, «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». И вот спустя несколько лет суд ЕС отказал бывшему губернатору Севастополя в приостановке действия санкций на время рассмотрения его ходатайства об исключении из санкционного списка. Об этом свидетельствует база данных суда .

Председатель суда постановил: ходатайство об отсрочке отклонено, — цитирует сообщение РБК .

Дмитрий Овсянников, уточняют в суде, жаловался на то, что санкции мешают вести ему предпринимательскую деятельность на Кипре.