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Экс-губернатор Севастополя лишился своего поста в Минпромторге
Фото: КП

Экс-губернатор Севастополя лишился своего поста в Минпромторге

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:00 23.04.2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает ТАСС.

Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности, — говорится в документе.

Ранее экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был исключен из рядов «Единой России» за скандал, устроенный им в аэропорту Ижевска. По данным источника в правоохранительных органах, полицейские составили административный протокол на Овсянникова, который прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет, а после просьбы показать документы начал нецензурно выражаться. Минпромторг пообещал провести внутреннее расследование. Итогом стало… сокращение.

Экс-губернатор Севастополя лишился своего поста в Минпромторге

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