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 Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии
Фото: правительствао Республики Северная Осетия-Алания

Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 20:35 19.09.2021

Депутаты парламента Северной Осетии в воскресенье единогласно поддержали кандидатуру Сергея Меняйло на должность главы республики. Об этом сообщил председатель республиканского парламента Алексей Мачнев.

Секретариату парламента республики Северная Осетия оформить решение об избрании Сергея Меняйло главой республики. Уважаемые депутаты и приглашенные, разрешите поздравить Сергея Ивановича с избранием, — цитирует Мачнева «Интерфакс».

За кандидатуру Меняйло проголосовали 57 депутатов.

Одна из важнейших задач — продолжить работу по созданию качественной системой государственного управления. Мы должны сформировать эффективную структуру исполнительной власти, — сказал он, выступая перед парламентом.

Меняйло отметил важность взаимодействия с населением, использования инструментов обратной связи и содействия в решении проблем жителей республики, что в свою очередь поможет устранить существующее недоверие к власти и повлиять на качество жизни людей.

Напомним, с 2014 по 2016 годы Сергей Меняйло занимал пост губернатора Севастополя.

Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

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