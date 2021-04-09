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Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло возглавил Северную Осетию

Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло возглавил Северную Осетию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:42 09.04.2021

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло.

В связи с заявлением Главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова В.З. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

Принять отставку Главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова В.З. по собственному желанию.

Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от занимаемой должности.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в Указе.

Назначению предшествовала беседа Владимира Путина с Сергеем Меняйло в режиме онлайн.

Я готов к работе. Вы же знаете, Владимир Владимирович, что задача, которую Вы поставите, я всегда готов к её выполнению. Спасибо за оказанное доверие. Я постараюсь сделать всё, чтобы его оправдать… Готов через месяц по основным направлениям, которые я сейчас обозначил, при Вашем согласии доложить конкретные направления, конкретные предложения, — по-военному отрапортовал Меняйло Президенту.

Сергей Меняйло хорошо знаком севастопольцам. Он сам уроженец Северной Осетии, боевой адмирал, в 2014-2016 гг. возглавлял город-Герой, после этого до последнего времени занимал пост полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе.

Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло возглавил Северную Осетию

Фото: пресс-служба Кремля.

Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло возглавил Северную Осетию

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