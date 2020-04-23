Экс-замдиректора ГБУ «Севастопольский Автодор» предстанет перед судом  

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский Автодор». Об этом сообщили в региональном управлении Следкома.

«Подвигов» у экс-чиновника много. Он обвиняется в покушении на получение взятки через посредника группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, подстрекательстве в вымогательстве, двух эпизодах мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 33 ч.1 ст. 163 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Также завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, которому следствие вменяет совершение мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что к сотруднику Севавтодора обратился местный житель, представляющий интересы фирмы, с предложением о закупке у них запчастей для дорожной техники. Эту информацию сотрудник довел до замдиректора и начальника отдела размещения государственных заказов, которые за содействие в заключении договоров потребовали взятку в размере 250 тысяч рублей. Однако довести свой преступный умысел на получение незаконного вознаграждения сообщники не смогли, поскольку в дальнейшем представитель фирмы отказался от роли посредника. Когда же эта схема была сорвана, замдиректора, используя свое служебное положение, путем уговоров и угроз подстрекал начальника отдела на совершение вымогательства у сотрудника Севавтодора 225 тысяч рублей, угрожая в случае отказа распространить в отношении последнего сведения, порочащие его честь, достоинство и подрывающие репутацию. Сотрудник, восприняв угрозу реально, передал начальнику отдела деньги, которые в дальнейшем должностные лица распределили между собой, — рассказали подробности дела в Следкоме.

Преступление выявлено сотрудниками Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при содействии департамента общественной безопасности Правительства города Севастополя.

Также в ходе следствия установлено, что замдиректора и начальник отдела с привлечением предпринимателя, путем обмана и введением в заблуждение директора ГБУ «Севастопольский Автодор», организовали мошенническую схему по заключению контрактов на поставку товаров для нужд предприятия по завышенной цене. В результате чего ГБУ был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млн. рублей. Данную разницу, полученную в результате завышения цен, сообщники разделили между собой.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела размещения государственных заказов ГБУ «Севастопольский Автодор» в связи с заключением им досудебного соглашения со следствием выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.