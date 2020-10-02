Второй этап программы возврата части средств за путешествия по России, сообщает
Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Таким образом, продажи будут продолжаться более полутора месяцев. Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно, — комментируют ситуацию в Ростуризме.
Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. Таким образом под действие акции с кешбэком попадают новогодние и рождественские праздники.
С учётом пожеланий туристов условия второго этапа программы стали более лояльными и удобными. Так, в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. И возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Обязательным условием участия в программе остается оплата картой «Мир». Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, — сообщают РИА Новости.
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