Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. Таким образом под действие акции с кешбэком попадают новогодние и рождественские праздники.

С учётом пожеланий туристов условия второго этапа программы стали более лояльными и удобными. Так, в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. И возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Обязательным условием участия в программе остается оплата картой «Мир». Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, — сообщают РИА Новости.