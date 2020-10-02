Второй этап программы возврата части средств за путешествия по России, сообщает РИА Новости , стартует 15 октября и продлится полтора месяца.

Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Таким образом, продажи будут продолжаться более полутора месяцев. Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно, — комментируют ситуацию в Ростуризме.