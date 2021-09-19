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Эксперт: болеешь простудой - не заразишься коронавирусом. Но...
фото: pxhere.com

Эксперт: болеешь простудой — не заразишься коронавирусом. Но…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 19.09.2021

Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии Ura.ru. По словам эксперта, болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.

Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения, — цитирует РИА Новости Петра Чумакова.

В то же время специалист подчеркивает, после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.

Какая из них (инфекций. — Прим. ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм, — объяснил специалист.

При этом Сергей Нетесов отметил, что детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.

Эксперт: болеешь простудой - не заразишься коронавирусом. Но...

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