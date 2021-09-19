Эксперт: болеешь простудой - не заразишься коронавирусом. Но...

Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии Ura.ru. По словам эксперта, болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.
Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения, — цитирует РИА Новости Петра Чумакова.
В то же время специалист подчеркивает, после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.