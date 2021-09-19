Эксперт: болеешь простудой - не заразишься коронавирусом. Но...

Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения, — цитирует РИА Новости Петра Чумакова.

Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН , профессор Петр Чумаков в комментарии Ura.ru . По словам эксперта, болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.

В то же время специалист подчеркивает, после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета , член-корреспондент РАН Сергей Нетесов , в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.