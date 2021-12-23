Эксперт: большинство автовладельцев поддерживают появление дополнительных опций в ОСАГО

85% автомобилистов считают, что в ОСАГО необходимо ввести дополнительные опции, позволяющие настраивать страховку под себя, а также увеличить лимиты выплат. Большинство водителей готовы доплачивать за допуслуги, но на рынке почти нет таких предложений. Таковы результаты исследования, проведённого рабочей группой ОНФ «Защита прав автомобилистов». В опросе приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов России.

Так, по мнению опрошенных, ОСАГО не хватает покрытия ущерба от ненадлежащего состояния дорог — то есть ям. Такую опцию в страховке хотели бы видеть 69% опрошенных. 66% респондентов хотели бы, чтобы полис «автогражданки» мог защищать от ущерба при падении деревьев и дорожных конструкций, 60% — при противоправных действиях третьих лиц, 54% — при ремонте дорог, 53% — при падении наледи, 46% — при затоплении. Почти у трети (29%) опрошенных был случай повреждения машины по вине коммунальных служб, и они отметили сложность возмещения вреда в таких случаях. Появление такой опции в страховке упростило бы этот процесс.

Дополнительные опции приближали бы ОСАГО к полису каско: такой полис защищал бы имущество самого страхователя, а не только его ответственность перед пострадавшими в ДТП. За это автовладельцы готовы доплачивать: большинство (28%) ожидают, что допуслуги увеличат цену полиса на 1000-3000 рублей в год; примерно столько же (26%) готовы заплатить за пакетное предложение до 1000 рублей в год.

Более 85% водителей считают, что в ОСАГО нужно повысить выплаты. Лимит за материальный ущерб нужно поднять с 400 тыс. рублей до 1 млн рублей, считают 48% опрошенных, а лимит по жизни и здоровью — с 500 тыс. рублей до 1-2 млн рублей (за такое повышение — 41%). При этом многие подчеркнули, что повышение размера возмещения должно быть в полисе в виде опции. Повышенный лимит по ОСАГО пригодится, если водитель причинил ущерб дорогой машине, и стандартных 400 тыс. рублей на возмещение вреда не хватит.

Среди автовладельцев однозначно созрел запрос на увеличение лимитов ответственности. Если говорить об увеличении максимального размера выплат по «железу», то это необходимо хотя бы по причине подорожания автомобилей и запчастей. Ежегодно дорожает в России и медицинское обслуживание, соответственно не менее актуален для автомобилистов вопрос увеличения размеров выплат по жизни и здоровью, — отмечает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Кроме того, 91% автовладельцев хотели бы, чтобы в полисе была возможность установить 100%-ную компенсацию стоимости новых запчастей. Сейчас из денежной выплаты по ОСАГО вычитается износ (плата за то, что старая деталь меняется на новую; по закону это до 50% стоимости запчасти). Водители осознают, что увеличение лимитов и отмена износа должны повысить стоимость страховки, за каждую из этих опций большинство готовы доплачивать 1-2 тысячи рублей.

Сейчас купить расширенное ОСАГО почти невозможно: такие предложения есть лишь у некоторых страховщиков. Речь идёт о ДСАГО — добровольном страховании автогражданской ответственности, которое, в отличие от ОСАГО, страховщики не обязаны продавать каждому обратившемуся автовладельцу. Купить расширение к ОСАГО удалось лишь 22% опрошенных, а хотели бы этого две трети из них.

В ходе опроса более 28% автовладельцев высказались, что логичным шагом в рамках дальнейшей индивидуализации ОСАГО станет расширение полисов за счет специальных дополнительных пакетов. Среди основных пожеланий — опция экспресс-выплаты, а также включение в ОСАГО возможности выплаты, даже если у виновника ДТП нет страховки (сейчас пострадавшему возмещается вред по ОСАГО, только если полис есть у обоих участников аварии). Многие водители выступили за возможность дополнения базового ОСАГО произвольным набором страховых продуктов. Это превратит полис в «конструктор», который каждый сможет настроить под себя.

Большинство автомобилистов заявили, что они не просто готовы к следующему шагу в индивидуализации ОСАГО, но и желают этого. При этом респонденты отдают себе отчет, что улучшенные условия потребуют увеличения расходов на страхование. Поэтому самым правильным сценарием был бы добровольный — когда государство определяет и регулирует минимально необходимый набор параметров в ОСАГО, а все дополнительные опции выбирает автовладелец, — заключает Петр Шкуматов.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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