Эксперт: доверенность без печати нотариуса можно будет отменить через портал нотариата

29 декабря на базе Единой информационной системы нотариата заработает новый социально значимый реестр — Реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме.

Согласно принятому 24 ноября Госдумой закону, с его помощью можно будет оперативно отменить доверенность в простой письменной форме, тем самым известить об этом всех заинтерсованных лиц — буквально за один день. Таким образом доверители получат удобную возможность быстро отозвать у поверенного все полномочия и защитить себя тем самым от рисков злоупотреблений. При этом отменить такую доверенность можно будет и удаленно — через интернет, на портале Федеральной нотариальной палаты. Более того, тем самым создается важный задел для безопасного оборота доверенностей в электронном виде, — отмечают в Федеральной нотариальной палате .

Теперь Единая информационная система нотариата становится централизованной базой сведений обо всех отмененных доверенностях. Простой и общедоступный принцип отмены доверенности должен помочь снизить риски мошенничества, а также позитивно отразиться на прозрачности и законности гражданского оборота. Так, несколько лет назад стало возможным отменить буквально за один день нотариальную доверенность. Любой нотариус, к которому обратился доверитель для отмены доверенности, вносит необходимые сведения в ЕИС нотариата, и уже на следующий день эта доверенность юридически считается отмененной. При любом запросе в нотариальном онлайн-сервисе проверки доверенностей выдаются сведения о том, что она отменена.

Если же отмену доверенностей осуществлять в простой письменной форме, то оповещение об этом широкого круга лиц происходило через направление информации в издание «Коммерсант». В этом случае юридически отмена доверенности признается только через месяц после отправки таких сведений. Очевидно, что такой метод создавал простор для мошенников.

Теперь как нотариальные доверенности, так и доверенности в простой письменной форме можно отменить за один день, причем для последних — даже без посещения нотариальной конторы, направив соответствующие сведения на портале Федеральной нотариальной палаты. Распоряжение об отмене документа нужно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. Факт извещения всех заинтересованных лиц об отмене доверенности в этом случае будет признаваться автоматически — уже на следующий день после внесения сведений в реестр нотариата. В качестве подтвердждения о размещении данной информации в реестре доверитель получит электронное уведомление.

По аналогии с другими публичными реестрами, которые уже много лет успешно ведутся нотариатом, доступ к сведениям реестра распоряжений об отмене доверенностей в простой письменной форме будет свободный, круглосуточный и бесплатный для всех — через официальный портал notariat.ru. Кроме того, сведения из этого реестра будут при необходимости предоставляться органам государственного и муниципального управления — через систему межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключена ЕИС нотариата.

Важную роль новый реестр призван сыграть и в части повышения безопасности оборота юридически значимых документов в цифровом формате. Широкое распространение электронных доверенностей — перспектива, которая не заставит себя ждать. Ведь именно цифровой формат позволяет ускорить и упростить решение множества вопросов как в профессиональной среде, так и в повседневной жизни людей. Новый реестр нотариата имеет все шансы стать эффективным инструментом регулирования оборота электронных доверенностей и распоряжений об их отмене. Напомним, что Федеральная нотариальная палата была утверждена оператором указанного реестра еще в июле этого года Федеральным законом № 267-ФЗ.

Источник: Федеральная нотариальная палата