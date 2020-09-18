Эксперт: глобального роста цен на первичном рынке недвижимости не будет

Причин для глобального роста цен на новостройки в стране не видит вице-премьер Марат Хуснуллин Перегрева на рынке, вопреки мнению аналитиков Сбербанка, чиновник тоже не заметил. По его словам, отмечают эксперты
Я считаю, что это не совсем объективное высказывание. У нас в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали, действительно цена несколько поднялась, но раз она поднялась, то будет дополнительно строится жилье. Это абсолютно рыночный механизм и он сработал, — заявил Марат Хуснуллин, добавив, что программа льготной ипотеки способствовала вливанию в первичный рынок около полутриллиона рублей.
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