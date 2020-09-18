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Эксперт: глобального роста цен на первичном рынке недвижимости не будет
фото: Ivan812ru, pixabay.com

Эксперт: глобального роста цен на первичном рынке недвижимости не будет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:33 18.09.2020

Причин для глобального роста цен на новостройки в стране не видит вице-премьер Марат Хуснуллин Перегрева на рынке, вопреки мнению аналитиков Сбербанка, чиновник тоже не заметил. По его словам, отмечают эксперты  Restate.ru,  рост цен зафиксирован только в нескольких регионах (в Севастополе, в частности — здесь подробности), но предпосылок для фиксации подобного тренда в масштабах всей страны нет. К тому же, считает вице-премьер, этот факт только подтолкнет застройщиков к выводу на рынок новых проектов. Напомним,  несколько дней назад аналитики Сбербанка сообщили, что на первичном рынке страны наблюдается «локальный перегрев», связанный с рекордно низкими ипотечными ставками в нынешнем году.

Я считаю, что это не совсем объективное высказывание. У нас в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали, действительно цена несколько поднялась, но раз она поднялась, то будет дополнительно строится жилье. Это абсолютно рыночный механизм и он сработал, — заявил Марат Хуснуллин, добавив, что программа льготной ипотеки способствовала вливанию в первичный рынок около полутриллиона рублей.

Источник: Restate.ru

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Эксперт: глобального роста цен на первичном рынке недвижимости не будет

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