Эксперт: электронные полисы заполонят 80% рынка ОСАГО

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов прогнозирует настоящий бум роста продаж е-ОСАГО. Уже в ближайшие 5 лет доля электронных полисов на рынке обязательной автогражданки достигнет 70-80%. Росту популярности электронного ОСАГО способствует цифровизация рынка обязательной автогражданки, которая в последние годы идет семимильными шагами, как того и желает большинство страхователей.

Количество поклонников е-ОСАГО естественным образом будет расти с каждым годом. Сегодня страхователей, предпочитающих заключать электронные договора привлекает максимальное удобство и скорость процедуры. Если же страховщики начнут мотивировать ценителей е-полисов рублем, их ряды будут расти со скоростью грибов после дождя. То есть способствовать максимально быстрому переходу большинства граждан на электронное ОСАГО должна гибкая ценовая политика самих страховых компаний, — считает эксперт. — Однако 100% доли е-полисов среди всего объема договоров ОСАГО добиться, конечно же, не получится: не будем забывать об автомобилистах преклонного возраста, не все из них обладают навыком пользования интернетом в совершенстве. Но стабильный рост спроса на е-ОСАГО, абсолютно точно делает его потенциально доминирующей формой оформления страховых полисов.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) половина отечественных автомобилистов, заключающих договора обязательного страхования гражданской ответственности, предпочитают оформлять именно электронные полисы. Только за январь 2021 года в России продано свыше 1,3 млн полисов е-ОСАГО.

Очевидно, что покупателями ОСАГО в электронном формате становятся люди, которым удобнее приобретать услуги и вообще производить какие-либо действия через интернет, нежели в обычном классическом бумажном режиме. Чем выше степень урбанизации, чем больше проникновение высокоскоростного интернета, а значит привычнее использование интернета и онлайн-сервисов для людей, тем глубже проникновение электронного ОСАГО. Абсолютно логично, что водители, проживающие в менее урбанизированных районах, более охотно выбирают приобретение полиса «автогражданки» в классической, бумажной форме, — отмечает Пётр Шкуматов.

Традиционно лидерами по продажам е-ОСАГО в январе стали самые урбанизированные российские территории. Например, в Центральном федеральном округе первое место заняли Москва и Московская область (171,8 тыс. штук е-полисов ОСАГО и 13,6% всех продаж электронных полисов в РФ). Второе и третье достались Воронежской (32,8 тыс. штук, 2,6%) и Белгородской областям (20,9 тыс. штук, 1,7%).

В Южном федеральном округе пальму первенства получили: Краснодарский край (40,8 тыс. штук, 3,2%), Ростовская (20,9 тыс. штук, 1,7%) и Волгоградская области (19,3 тыс. штук, 1,5%). Лидером среди регионов в Уральском, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральном округах стали Свердловская область (47,8 тыс. штук, 3,8%), Дагестан (35,8 тыс. штук, 2,8%) и Санкт-Петербург (35,7 тыс. штук, 2,8%) соответственно.

Все же я ожидал, что активный прирост продаж е-ОСАГО в не малой степени будет происходить за счет жителей малонаселённых и удаленных местностей. Ведь им не нужно было бы больше ездить в офисы страховых компаний за десятки километров, растрачивая время и деньги на бензин. Отпала бы необходимость в посредниках и уплате комиссий – всего-то зашел в интернет, купил себе полис и езди спокойно! К сожалению, моя гипотеза не нашла полного подтверждения, разбившись о камни реалий жизни граждан на местах, — делится своими размышлениями эксперт.

Соответственно аутсайдерами по количеству продаж е-ОСАГО в январе по данным РСА стали наименее урбанизированные уголки России: Еврейская автономная область (2,9 тыс. штук, 0,2%), Ингушетия (1,6 тыс. штук, 0,1%), Ненецкий (660 штук, 0,05%) и Чукотский автономные округа (460 штук, 0,04%), а также Байконур (400 штук, 0,03%).

В некоторых регионах приобрести электронное ОСАГО оказывается дороже, чем купить бумажный вариант у страхового агента. Я полагаю, что людям, которые обращаются за полисами напрямую в страховые компании, а тем более предпочитают е-ОСАГО, необходимо давать скидки. Чтобы для них стоимость полисов приятно отличалась относительно приобретения страховки через посредников. Люди должны знать, что если они покупают ОСАГО онлайн напрямую, то это заведомо выгоднее. Самим страховщикам это тоже будет максимально выгодно, ведь им приходится тратить значительные суммы на вознаграждения агентам и брокерам, продающим классические бумажные полисы, — говорит Пётр Шкуматов.



Стимулирование продаж договоров е-ОСАГО, выгодно также страховым компаниям, ведь таким образом они смогут экономить бюджет и даже снизить долю мошенничества на рынке обязательной автогражданки.

Например, больше не будет необходимости прибегать к услугам посредников, которые станут лишним звеном в цепочке «страховщик – водитель». Также компании перестанут тратить большое количество человеко-часов на оформление бумажных полисов сотрудниками в офлайн-офисах. Все это естественным образом приведет к сокращению расходов и даст компаниям возможность делать ценовую политику все более демократичной. Тогда у граждан, намеренно приобретающих поддельные полисы ОСАГО из-за их дешевизны, больше не будет смысла платить пару тысяч рублей за обычную «филькину грамоту», ведь они смогут оформлять действующую страховку по максимально привлекательной цене, — говорят в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

