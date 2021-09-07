Эксперт КФУ призывает крымчан привиться от гриппа

Прививка от гриппа, сделанная в сентябре, поможет избежать заболевания или легче перенести течение болезни в более холодное время года.

Коронавирус не имеет сезонности, а грипп – явление сезонное, поэтому имеет смысл от него вакцинироваться. Прививка от гриппа безопасна для тех, кто уже вакцинировался от коронавирусной инфекции. И именно вакцинация от гриппа в сентябре поможет не заболеть или легче перенести болезнь в более холодное время года – октябре-ноябре, когда наблюдается особый пик заболеваемости, — цитирует пресс-служба вуза доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Крымского федерального университета Ирину Сухареву.

По словам специалиста, особенно важно привиться людям, которые работают с большим потоком людей, в частности работникам сферы здравоохранения и образования. При этом эксперт отмечает, что антиковидные меры значительно повлияли на характер распространения сезонных вирусов и простуд, в целом снизив тенденцию заболеваемости. Размножение вирусов замедляют соблюдение социальной дистанции, масочный режим, регулярное мытьё рук и использование антисептиков. Так, по данным американских учёных, число положительных тестов на грипп в 2020 году стало на 98% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, ранее в Крыму выявили 20 случаев заболевания гонконгским гриппом.