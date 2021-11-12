Эксперт Крымского федерального университета прокомментировала будущую реформу русского языка

Министерство просвещения РФ составило проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. О необходимости внесения таких изменений и их влиянии на учебный процесс рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания Крымского федерального университета Наталья Сегал.

Приходят новые реалии, а за ними новые слова, поэтому говорить о том, что современный русский язык не должен изменяться неправильно. Современный русский язык берёт свое начало со времён Пушкина и, конечно, за последние два века он изменился очень серьёзно, и введение изменений сейчас логически обусловлено. Другой вопрос, все ли изменения, которые вводятся, нам необходимы? Если изменение разумно, то, конечно, нужно закреплять его в языке, а если это просто дань моде, то таких изменений стоит избегать, – цитирует пресс-служба вуза Наталью Сегал.

Специалист напомнила о похожей ситуации в истории, когда в начале XIX века русский язык наполнился большим количеством заимствованных слов. Тогда славянофильское движение, в частности, Владимир Даль, активно боролось против введения новых правил.

Даль настаивал, что новые слова нам не нужны и предлагал продолжать называть платок «сморкальником», а галоши – «мокроступами», ведь эти слова всем понятны. Но это чрезмерная опека. Язык – живое существо, он достаточно сильный и может самостоятельно принять и адаптировать те языковые элементы, которые ему нужны, и отказаться от тех, которые для него лишние. Я не считаю, что заимствование – это плохо, но я думаю, что чрезмерное заимствование тоже вредит. Когда в языке уже есть слово, оно устоялось, и всем понятно, что заменять его категорически другим словом совершенно неразумно. Например, заменять «стилист» на «имиджмейкер» при том, что исходное слово уже является заимствованным. Это излишнее желание быть ближе к иностранной культуре, – говорит специалист.

В Минпросвещения отмечают, что проект изменений правил русского языка будет полностью доработан к концу 2021 года. Это означает, что со временем новые правила будут внедряться в учебный процесс студентов-филологов.

Я думаю, что необходим адаптационный период. Чтобы учить новым правилам студентов-филологов, их должны усвоить преподаватели. Через понимание, размышление, но прежде всего, усваивать должны те, кто дальше несут в массы: учителя школ и преподаватели вузов. Как только процесс усвоения будет завершен, станет нормой, тогда и для обучения новые правила станут доступны, – предполагает Наталья Сегал.

Министерство просвещения опубликовало полный свод новых правил русского языка 9 ноября. Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов. Разработкой занималась орфографическая комиссия при отделении историко-филологических наук РАН, в состав которой вошли лингвисты, методисты, преподаватели вузов и школьные учителя.