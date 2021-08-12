Эксперт: ливни будут периодически заливать Крым еще года два

После двух лет беспрецедентной засухи Крым заливают непривычно сильные дожди. От наводнений уже пострадали Керчь, Ялта, а также ряд населенных пунктов Бахчисарайского и Ленинского районов. Сегодня ливни залили восточную часть полуострова, объявлено штормовое предупреждение… Чего ждать крымчанам от погоды в ближайшее время и нормализуется ли климат на полуострове, Федеральное Агентство Новостей выяснило у метеоролога, климатолога, доцента кафедры плодоводства и виноградарства КФУ имени Вернадского Владимира Рябова.

По словам собеседника ФАН, говорить о нормализации погоды в Крыму пока не приходится. При этом одной из главных причин резких изменений Рябов считает глобальные преобразования климата.

Когда климат был более-менее стабильный, мы знали, что в Крыму лето более сухое и жаркое. Но в связи с тем, что климат меняется, меняются и эти климатические основы. Это касается не только Крыма, это касается всей нашей планеты. Но в Крыму мы ощущаем это как раз на примере таких «качелей»: то засуха два-три года подряд, то вот этот 2021 год начался с аномальной влажности. И вот уже почти семь месяцев прошло, а мы в КФУ почти каждый месяц фиксируем превышение месячной нормы осадков, — заявил Владимир Рябов.

Он отметил, что делать прогнозы относительно дальнейших изменений климата в Крыму никто сейчас не может, так как на сегодняшний день нет соответствующей методологии. Но в то же время результаты долгих климатических наблюдений показывают четырехлетнюю цикличность климатических колебаний на полуострове за последние 20 лет.

С 2019 по 2020 годы ученые фиксировали регулярное уменьшение годовой нормы осадков. Нижняя граница была достигнута именно в 2020-м, когда в Крыму выпало 370 мм осадков вместо 530 мм нормальных.

В начале этого года я говорил, что 2021-й начнется с увеличения годовой суммы осадков. И последующие несколько лет должны быть влажными. То есть природа компенсирует тот дефицит, который собрался за предыдущие четыре года. Действительно, такая синусоида с четырехлетними циклами отмечается, — добавил ученый.

Также Рябов подчеркнул, что с высокой долей вероятности ожидать возвращения климата в республике к показателям 20-летней давности не стоит. Он утверждает, что превышение годовой нормы осадков в Крыму будет наблюдаться приблизительно до 2023 года. Так что ливни будут периодически заливать Крым еще года два… А потом? Вероятно, снова засуха.

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