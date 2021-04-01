Эксперт Минздрава РФ не советует переболевшим «ковидом» ехать на юг, в жару

Поездки в страны с жарким климатом противопоказаны людям, перенесшим COVID-19,
Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система, – сказала Галина Иванова.
Ранее специалисты не раз отмечали, что коронавирусная инфекция приводит к повреждению сосудов, повышает риск тромбозов и инсультов.
По словам главного реабилитолога Минздрава РФ, лучше всего восстанавливаться после COVID-19 на тех курортах, которые расположены в сосновых и еловых массивах. Например, в Подмосковье, Сибири, Приуралье, Крыму. Около 23 санаториев страны бесплатно принимают на реабилитацию пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, отметили в Минздраве.
Это учреждения Башкортостана, Чувашии, Московской области, Северо-Западного федерального округа, Сибири, – уточнила Галина Иванова.
Она добавила, что в санатории принимают только людей с легкими последствиями «ковида». Тем, кто столкнулся с тяжелыми последствиями инфекции, лучше проходить лечение в стационаре, считает реабилитолог.
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