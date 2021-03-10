Эксперт: на границе с Крымом возможны провокации

Заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью «Московскому комсомольцу» предположил, что официальный Киев (в угоду США) может начать не только военные действия на Донбассе, но и «прощупать» ситуацию, нарастить эскалацию конфликта в районе границы с Крымом.

Диверсии и террористические акты могут стать дополнением к той мощной дипломатической деятельности, которую уже развернул Киев, — предупредил Жарихин.

Причин несколько:

— Украина наводнена людьми, воевавшими или имевшими отношение к помощи фронту.

— На дорогах востока – распутица, это будет мешать «активной фазе» в Донбассе, а вот на юге и дороги получше, и «точечные» выпады не так зависимы от логистики.

— Для боевых действий на востоке сил у официального Киева все-таки маловато, к тому же последствия такой авантюры могут быть серьезными, а вот «мелкая гадость» на границе с Крымом и стоит дешевле и не так страшна.

— Дипломатические «игры» Киев и Вашингтона. Соответственно, окончательный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной, на чем настаивает экс-посол «незалежной» в США Валерий Чалый, вполне возможен.

По сути, дипломатические отношения давно разорваны. Но официальное подтверждение этого факта может стать красивым ходом, которое к тому же никак не повлияет на отношения между странами. Сложности будут для рядовых граждан. Видимо, в команде Зеленского чувствуют, что его могут списать с корабля — даже телефонного разговора с новым президентом США до сих пор не было. Хотят обратить на себя внимание, – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Ну а «внимание обратить» — как раз для оправдания провокаций.