Эксперт оценил последствия поставок Пентагоном военных катеров украинским ВМС

США поставками катеров подливают масло в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России. Об этом заявил экс-командующий Черноморским флотом РФ (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов. По его словам, американцы поставляют украинцам быстроходные и маневренные малые боевые корабли.

Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масло в огонь не только в Азовском, но и на Черном море, — цитирует адмирала « РИА Новости ».

Усиление украинских ВМС новыми кораблями не позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма, подчеркнул он. Полагаться на катера в них невозможно, добавил адмирал.

Накануне в Пентагоне объявили о новом пакете помощи Украине на 125 млн. долларов, предусматривающем закупку двух патрульных катеров Mark VI. В период 2021–2024 годов Киев планирует получить восемь таких катеров.

СПРАВКА: Mark VI — тип патрульных катеров ВМС США. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры и прибрежных водах. Разработаны американской компанией «SAFE Boats International» на базе многоцелевого катера «Archangel» по заказу Управления экспедиционных сил (NECC — Naval Expeditionary Combat Command) ВМС США. Эти катера должны поэтапно заменить состоящие на вооружении патрульные катера Mark V и «Sea Ark», первые из которых были поставлены еще в 1984 году.

Вооружение Mark VI : две автоматические 25-мм артиллерийские установки BAE Systems “Rafael Mk 38 Mod 2”, либо 7,62-мм пулеметы M240 и M134, или же 40-мм автоматические гранатометы Mk 19. Также на данных катерах возможна установка управляемых ракет типа BGM-176B Griffin.

ВМС США планируют уже к концу 2021 финансового года (то есть к 30 сентября 2021 года) вывести из боевого состава все 12 своих быстроходных сторожевых катеров типа Mk VI.

А куда с толком и выгодой девать списанное имущество? Правильно, продать Украине.