Эксперт: очистить воду Салгира можно

С новой силой в Крыму разгорелась полемика: пригодна ли вода из Салгира для нужд Симферополя. Сегодня в частности, прозвучала информация о критическом загрязнении воды в главной реке полуострова.

В свою очередь, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский считает, что очистить можно и такую воду. По его словам, проведены тестовые испытания по очистке речной воды.

Анализы показали очень достойные результаты: бактериология на нуле, мутность и остальные показатели – в норме… Есть отдельные вопросы, связанные с солесодержанием, но с этим можно работать путем опреснения, — сказал эксперт в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он уверен: Салгир поможет не только обеспечить потребности Симферополя в воде, но и пополнить Межгорное водохранилище.

Даже при половинной наполненности реки ежесуточно можно отбирать порядка 100 тыс кубов воды и направлять в Межгорное водохранилище. Наиболее подходящее место для устройства водозабора – район сел Красное и Новоандреевка, — отметил Копачевский.

Из этой точки вода сможет самотеком прийти в русло Сакской ветки Северо-Крымского канала и далее двигаться в направлении Межгорного водохранилища. Таким образом, получение 100 тысяч кубов в сутки позволит Симферополю уйти от графиков, полностью покрыв потребность в воде.

Но не это главное: «организация водозабора позволит аккумулировать драгоценный ресурс в Межгорном водохранилище, объем которого превышает 50 млн. кубометров«.

Директор «Водных технологий» также добавил, что при принятии решения о реализации какой-либо программы необходимо учитывать стоимость полученной воды. Поскольку «впоследствии она будет влиять на ценообразование в регионе«.