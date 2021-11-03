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Эксперт рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

Эксперт рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:38 03.11.2021

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как работает тест, с помощью которого можно определить, действительно ли человек сделал прививку от COVID-19.

По словам ученого, все просто — о вакцинации свидетельствуют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который доставляет в клетки фрагмент генетического материала SARS-CoV-2: в частности, закодированную информацию о структуре S-белка шипа коронавируса.

Первый компонент «Спутника V» сделан на основе Ad26, который крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента, — объяснил в интервью газете «Известия» Гинцбург.

Он добавил, что в НИЦЭМ имени Гамалеи уже больше месяца изучают кровь, поступающую из реанимационных отделений.

Эксперт рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

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