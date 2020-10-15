Эксперт: «режим нормирования потребления воды» в Крыму — правильно и адекватно

Но фактор большого числа туристов в Крыму все-таки сказался.

Многие связывают недостаток воды в Крыму в этом году с …переизбытком отдыхающих. Их этой осенью прибыло на полуостров на 40% больше, чем в прошлом году. Соответственно, выросло и потребление воды. Однако пока графики подачи воды в курртных городах не вводятся. Но если отдыхающие не замечают проблем с водой, это не означает, что их нет. Водозаборы полуострова практически пересохли. О причинах сложившейся ситуации рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» руководитель «Лаборатории глубокой очистки воды» Александр Смирнов.

Есть несколько факторов, влияющих на эту ситуацию. Во-первых, в этом году жаркое, безводное лето. Кроме того, пандемия коронавируса вынудила население совершенно перестроиться. Крым оказался одной из немногих точек, куда большое количество людей смогли поехать отдыхать. В результате, на малой площади неожиданно скопилось огромное количество людей, существенно больше, чем приезжает обычно, да еще и в засушливый сезон. Наложение этих вещей не прогнозировалось, — отметил эксперт.

По его словам, ситуацию с дождями, да и по коронавирусу на полуострове предсказать сложно. Поэтому сейчас и власти Крыма и, федеральное руководство двигаются в двух направлениях: изыскание определенных источников, которые раньше не были задействованы, с возможностью получения оттуда дополнительной воды, и введение определенного режима водопользования.

При таком количестве потребителей, прежде всего приезжих, требуется соответствующий элемент порядка. Режимы нормирования потребления воды – совершенно нормальная ситуация. Люди также должны понимать, что в этом году на полуострове сложно, и либо отказываться от поездок, либо сокращать их продолжительность. Вместе с этим делаются большие усилия, чтобы создавать дополнительные источники воды, в том числе с помощью опреснения. Эти работы планово ведутся, но есть определенные сложности. Во-первых, Россия — не Арабские Эмираты и у нас это направление не сильно развернуто. Хотя некоторый опыт по созданию опреснительных станций есть, но этот процесс не очень быстрый, требуется время на проектирование, монтаж и так далее, — рассказал Смирнов.

В целом же, по его словам, стратегия и тактика, которая ведется властями по решению этого вопроса, «абсолютно правильная, адекватная и соответствует обстановке».

Никаких чрезвычайных мероприятий там (в Крыму – ред.) нет. Меры, которые принимаются, устойчивые. Никаких рисков я не вижу. Но, конечно, требуются усилия и сознание людей, особенно приезжих, для разумного потребления воды, — подчеркнул руководитель «Лаборатории глубокой очистки воды».