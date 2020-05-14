Эксперт: садовые товарищества могут стать поселениями

В России разрабатывается механизм, который позволит садоводческим товариществам получать статус населенного пункта. Об этом «Российской газете» рассказал председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук. Сегодня работает другой механизм.

Возможно включение садоводческого некоммерческого товарищества в границы уже существующих поблизости населенных пунктов, — рассказывает эксперт Кадастровой палаты Надежда Лещенко. — Но для этого необходимо утверждение нового (или изменений действующего) генерального плана городского поселения или округа, схемы планирования муниципалитета, где товарищество расположено.

Процесс довольно трудоемкий. Кроме того, как напоминает Олег Валенчук, основная часть товариществ расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Следовательно, для придания статуса населенного пункта товариществам необходимо изменить категорию земель — из категории земель сельскохозяйственного назначения перейти в категорию «земли населенных пунктов». Этот процесс может занять не один год.

Тем не менее все чаще и чаще дачники сами хотят войти в состав близлежащего села или деревни. Зачем? Желание стать частью населенного пункта, как правило, связано с тем, что дачники хотят иметь необходимую инфраструктуру в шаговой доступности — например, магазины, школы, детские сады, поликлиники и так далее. Еще один распространенный мотив — ряд товариществ полагает, что включение в границы населенного пункта поможет решить вопрос с беспределом правления или председателя.

Примеры, когда СНТ оказывались в границах поселений, существуют. Например, все СНТ вокруг города Жуковский Московской области вошли в его границы. То же самое произошло с дачниками в Новой Москве. Есть примеры в Севастополе и Санкт-Петербурге.

Но всегда есть как положительная, так и отрицательная стороны. Как сообщил «РГ» председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин, плюсы вхождения СНТ в состав населенных пунктов — не надо платить взносы; дороги и общий свет за счет бюджета; не нужно платить земельный налог за земли общего пользования. А вот минусы — это более высокая кадастровая стоимость земельных участков и домов (в среднем она будет выше на 15-20%), соответственно, повысятся и налоги; утрата прямого запрета на изменение временного разрешенного использования отдельных участков (нельзя будет изменить ВРИ участков, пока действует СНТ как юрлицо). Да и отдельной территории уже не получится. Ворота на въезде в СНТ придется снести.

Работа по развитию механизма придания территории СНТ статуса нового населенного пункта ведется Государственной Думой при участи Союза садоводов России. Нам предстоит четко обозначить критерии, при наличии которых территория товарищества будет иметь все основания получить статус населенного пункта. Но необходимо понимать, для каких целей каждое конкретное товарищество осуществляет такой переход, ведь при этом есть не только положительные моменты, но и всегда имеется обратная сторона, — подчёркивает депутат Госдумы Олег Валенчук.

Источник: «Российская газета»

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