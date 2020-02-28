Экспертиза одобрила строительство надземного пешеходного перехода на трассе «Симферополь – Ялта»

На трассе «Симферополь – Ялта», в районе Алушты будет построен надземный пешеходный переход. Проектная документация одобрена экспертизой. Об этом сообщили в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Крыма».

Так, положительное заключение экспертизы получил проект строительства пешеходного перехода на пересечении ул. Снежковой и ул. Туристов в Алуште с трассой «Симферополь – Ялта».

Проектом предусмотрено оборудование пешеходного перехода подъемными платформами, устройство перильного ограждения на мосту и на лестничных сходах, а также освещение всего сооружения. Длина пешеходного перехода с учетом лестничных сходов составит 39,5 м. Переход будет возвышаться над проезжей частью автомобильной дороги на 5-метровой высоте, — сообщили в Службе автодорог Крыма.

Строительство объекта начнется после определения источника финансирования и выбора подрядчика.