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Минэкономразвития России разъяснило особенности осуществления госрегистрации прав и кадастрового учета после 11 августа 2017 года

Эксперты: бесхозную недвижимость будут определять автоматически

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:41 08.12.2021

Росреестр, сообщает  ЦИАН, запустил новый сервис «Умный кадастр». Система позволяет в автоматическом режиме определять бесхозные объекты недвижимости. Сервис работает на основе алгоритмов пространственного анализа и предобученных нейросетей.

«Умный кадастр» работает на базе Государственной единой облачной платформы. Сервис проходит в тестовом режиме проходит эксплуатацию в пилотных регионах. Система была протестирована в рамках эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости, который проходит в четырех регионах: Иркутской области, Пермском и Краснодарском краях, Татарстане.

Замглавы ведомства Елена Мартынова рассказала, что сейчас в ЕГРН не отражено примерно 10% сведений об объектах недвижимости. Отсутствуют точные данные о правообладателях почти 46 млн объектов. Выявление этих объектов и их вовлечение в оборот ведется в «ручном режиме». Без зарегистрированных прав на недвижимость граждане не имеют возможности осуществлять юридически значимые действия с недвижимостью. В частности, они не могут продать, подарить или передать недвижимость по наследству. Отсутствие в ЕГРН сведений об объектах создает риски нарушения прав собственников, кроме того, это приводит к недополучению доходов региональными и местными бюджетами.

Сервис «Умный кадастр» позволит заменить трудоемкий «ручной режим», требующий подворового обхода, на автоматическое выявление объектов недвижимости, пояснила Мартынова. Благодаря использованию сервиса скорость поиска объектов в пилотных регионах в ЕИР превышает обычные методы в 2 тыс. раз. Сервис распознает контуры объектов и проверяет наличие сведений о них в Государственном адресном реестре и ЕГРН. Выявленные объекты проходят классификацию и распределяются по датасетам. По оценке Росреестра, внедрение сервиса «Умный кадастр» позволит внести в ЕГРН данные о 17 млн объектах недвижимости и вовлечь неиспользуемые земельные участки в оборот.

По словам Елены Мартыновой, в будущем сервис планируется масштабировать на всю страну.

Источник: ЦИАН

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Эксперты: бесхозную недвижимость будут определять автоматически

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