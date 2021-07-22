Эксперты: бороться с мошенничеством в ОСАГО нужно комплексно

Секрет успешного снижения уровня противоправных действий в сфере обязательной автогражданки кроется в сочетании целого комплекс мер, часть из которых сегодня успешно реализуется в рамках совестной работы представителей страхового сообщества, властных структур и правоохранительных органов, уверен эксперт по противодействию страховому мошенничеству и полковник полиции в отставке Дмитрий Кондратьев.

Хотя на ОСАГО приходится подавляющее большинство выявленных случаев страхового мошенничества, в прошедшем 2020 году судебные выплаты по ОСАГО оказались сразу на 64% ниже уровня 2019 года, составив 3,98 млрд рублей против 10,98 млрд рублей. Частично столь позитивные перемены можно связать с работой института финансового омбудсмена, заработавшего в полную силу благодаря изменениями законодательства в 2020 году.

Будучи введенным еще в конце 2019 года, он позволил рассматривать споры в досудебном порядке. Так, благодаря институту финансового омбудсмена произошла разгрузка судов и сократились судебные издержки при выплатах по ОСАГО. Это крайне важно, поскольку среди страховых мошенников особенно популярна схема с участием недобросовестных «автоюристов», которые используют особенности российского законодательства и заставляют пострадавших в аварии водителей передавать им свои права на возмещение ущерба через договор цессии и доверенность, чтобы после искусственно завысить суммы выплат, а неустойку и штрафы повесить на владельца авто.

Следовательно, важный элемент борьбы с мошенничеством лежит в плоскости совершенствования правовых процедур и судебной системы. Например, чтоб снизить интерес недобросовестных граждан к использованию механизма договора цессии, имеет смысл перенять опыт Германии, где человек имеет право получить по суду только сумму самого возмещения, а дополнительные штрафы при этом не превышают 0,1% от суммы спора.

На сегодняшний день особенно хорошие результаты в борьбе со страховым мошенничеством заметны в Краснодарском крае. Опять же речь о противодействии недобросовестным «автоюристам», как наиболее распространенному виду незаконных действий в сфере страхования в регионе. Совместными усилиями страхового сообщества и краевой администрации для местных жителей успешно реализуется региональная программа финансовой и юридической грамотности для просвещения по вопросам страхования. По сравнению с прошлыми годами на Кубани наблюдается сокращение количества случаев перекупок убытков по договору цессии. Краснодарский край официально перешел в «желтую» зону рейтинга регионов с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО от ЦБ РФ, хотя ещё недавно был в наиболее опасной «красной» зоне.

В целом же борьба с мошенничеством в ОСАГО – сложная задача. Поскольку договор ОСАГО является публичным в соответствии с законодательством, страховщики не могут отказывать водителям в заключении таких договоров, что сильно затрудняет использование страховщиками классических способов превентивного выявления страховых мошенников, например, качественной проверке страхователей и автотранспортных средств службой безопасности, как это делается перед заключением договора каско. По этой же причине недостаточно эффективно применение превентивных скоринговых программ.

Исключением является АИС ОСАГО, позволяющая собирать страховую историю водителей. Все договора подвязываются к одному человеку, и его страховая история сохраняется при любых изменениях данных, будь то замена паспорта или водительских прав. Реализация данной программы способствует снижению уровня мошенничества с поддельными полисами. Соответственно, все активнее бороться с мошенничеством страховщикам помогают многочисленные инновации из технологической сферы.

Проект «ОСАГО: общественная экспертиза» напоминает, что в середине мая 2021 года МВД РФ и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представили методические рекомендации по проверке сообщений о преступлениях в сфере автострахования, предусмотренных ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Методичка станет незаменимым помощником для оперативных сотрудников и представителей служб безопасности страховых компаний в расследовании мошеннических случаев в автостраховании.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»