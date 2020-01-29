Эксперты: господдержка поможет сэкономить на покупке жилья в ипотеку семьям с детьми

Возможная экономия российских семей при покупке жилья по ипотечному кредиту благодаря мерам господдержки может оказаться выше двух миллионов рублей, посчитали в аналитическом центре госкомпании ДОМ.РФ. Одновременно ставки по ипотеке в 2020 году практически со стопроцентной вероятностью окажутся самыми низкими за всю историю жилищного кредитования в России.

Два миллиона рублей, которые могут сэкономить на ипотеке семьи с двумя детьми после реализации всех мер господдержки, — это более 40% средней цены квартиры, приобретаемой в ипотеку (но не в Москве и не в Санкт-Петербурге), указывают в ДОМ.РФ. Расчет справедлив для среднестатистической квартиры в региональной новостройке — 54 квадратных метра со средней ценой метра 57 тысяч рублей. Таким образом, квартира будет стоить 3,08 млн рублей, первоначальный взнос (обычно 20%) составит 615,5 тыс. рублей, — отмечает «Российская газета».

Экономия складывается из нескольких показателей. Ключевая мера господдержки семей с детьми — программа материнского капитала, которая будет расширена после Послания президента Федеральному Собранию (задним числом, с 1 января 2020 года). Теперь в нее включаются семьи с одним ребенком, которые получат 466 тысяч рублей, а за второго производится доплата 150 тысяч рублей. Всего получается 616 тысяч рублей, которыми семья с двумя детьми может полностью оплатить первоначальный взнос по ипотечному кредиту, отмечают в ДОМ.РФ.

Еще одна мера для покупателей жилья — налоговый вычет при приобретении недвижимости. Государство возвращает из суммы уплаченных налогов 13% стоимости приобретенного жилья, но не более 2 млн рублей на человека (260 тысяч рублей). Воспользоваться вычетом могут оба супруга, если квартира оформлена в долевую собственность. В расчете эта сумма составляет 400 тысяч рублей.

Также с 2018 года действует госпрограмма субсидирования ипотеки для семей с двумя и более детьми, родившимися с 2018 по 2022 годы. Ставка по ней установлена на уровне до 6% годовых, крупнейшие банки предлагают кредиты по ставке ниже 5%.

Ежемесячный платеж по кредиту при стандартном сроке в 15 лет и рыночной ставке в 9% будет на уровне 25 тысяч рублей, а в рамках программы «семейной ипотеки» платеж снижается на 5,5 тысячи (до 19,5 тысячи рублей). Всего за время выплаты кредита среднестатистическая семья сэкономит на уплате процентов 991 тысячу рублей, отмечают в ДОМ.РФ.

Дополнительно есть возможность воспользоваться еще одним вычетом из суммы уплаченного НДФЛ — он распространяется на сумму уплаченных процентов по ипотеке до 3 млн рублей. Для двух супругов при указанных средних показателях это еще 136 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма помощи от действия различных государственных механизмов при приобретении семьей с двумя детьми средней квартиры составляет до 2,1 млн рублей. Если в семье рождается третий ребенок, государство возмещает дополнительно 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотеке, а общая сумма поддержки такой семьи со стороны государства, следовательно, возрастает более чем до 2,6 млн рублей.

В 2020 году, вероятно, стоит ожидать и продолжения тенденции по снижению ипотечных ставок. По словам главы банка ВТБ Андрея Костина, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, то уже в этом году ставки по ипотеке могут опуститься до 8%. В конце декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что потенциал снижения ставок в ближайшие годы действительно сохраняется, они могут упасть до 7-8%. По данным ЦБ, в ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке достигла исторического минимума, снизившись до 9,19%.

Источник: Российская газета

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.