Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Эксперты: грядёт падение спроса и цен на жилье

crimeapress_news



«Верево Сити»
Эксперты прогнозируют снижение ставок по ипотеке до 8,5%

Эксперты: грядёт падение спроса и цен на жилье

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:18 08.07.2021

По итогам июня 2021-го в России, вероятно, будет зафиксирован всплеск спроса на ипотечные кредиты, но затем спрос на жилье начнет сокращаться и, как следствие, начнут снижаться цены. Такое мнение в беседе с агентством Regnum высказал доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев. Как отметил эксперт, после завершения программы льготной ипотеки на прежних условиях (с 1 июля ставка увеличится до семи процентов, предельная сумма кредита составит три миллиона рублей) спрос на кредиты начнет постепенно падать. В крупнейших городах с наиболее дорогим жильем, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, льготная ипотека будет играть все меньшую роль, предрек Ермолаев.

Поэтому — при прочих неизменных условиях (как, например, отсутствие катаклизмов на финансовых рынках и сохраняющееся доверие к банковской системе) — спрос на жилье будет снижаться, а чуть позже — и цены. Это было в 2009, 2015 годах, будет и в 2021 году, — цитирует экономиста Лента.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

Источник: Лента

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.

Квартиры в новостройках могут существенно подорожать. Причина - поручение В.Путина к Минстрою

Эксперты: грядёт падение спроса и цен на жилье

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.