Эксперты: ипотека лучше других сегментов кредитования проходит через кризис

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в I квартале 2020 года банки выдали более 305 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма которых составляет примерно 755 млрд рублей – на 18% больше по количеству и на 32% больше по объему, чем в I квартале 2019 года. При этом в марте выдачи превышали показатель марта прошлого года на 30% по количеству и на 45% по объему выдач. С начала карантина выдачи ипотеки сократились значительно меньше, чем выдачи в других сегментах – с 1 по 22 апреля объем выдач был лишь в 2 раза ниже, чем в эти же числа марта.

Ипотека пока что меньше других сегментов пострадала из-за кризиса, поскольку в России часть населения считает инвестиции в недвижимость способом спасти свои накопления. Другая часть заемщиков могла ускорить процесс приобретения жилья, опасаясь роста цен на недвижимость. Рост цен на недвижимость действительно происходил в первые месяцы предыдущих кризисов, но уже примерно через полгода сменялся серьезным падением цен из-за сокращения спроса. Также важно учитывать, что заключение договоров купли-продажи недвижимости и ипотечного кредитования длится несколько месяцев, поэтому в апреле по большей части закрываются сделки, начатые еще до введения карантина, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Александра Александровича.

Таблица 1. Количество и объем новых ипотечных кредитов

период 2016 2017 2018 2019 2020 изм., % количество кредитов, тыс. шт. январь 33 38 74 72 77 7% февраль 76 53 96 94 107 14% март 57 76 110 92 120 30% квартал 165,1 166,7 280,1 259,0 305,4 18% объем кредитов, млрд руб. январь 55,9 69,8 140,1 157,7 188,6 20% февраль 133,0 96,3 189,8 209,0 266,1 27% март 95,9 142,3 219,5 206,9 300,5 45% квартал 284,8 308,4 549,4 573,6 755,3 32%

Таблица 2. Средние сумма, срок и ПСК по ипотечным кредитам

период 2016 2017 2018 2019 2020 средняя сумма, млн руб. январь 1,70 1,84 1,90 2,18 2,44 февраль 1,76 1,83 1,97 2,22 2,48 март 1,70 1,87 2,00 2,24 2,49 квартал 1,72 1,85 1,95 2,21 2,47 средний срок, месяцев январь 166 168 167 189 196 февраль 166 167 170 192 199 март 167 166 173 194 198 квартал 166 167 170 192 198 средняя ПСК январь 13,3 12,6 10,8 11,2 10,4 февраль 13,0 12,7 10,7 11,6 10,2 март 13,7 12,5 10,6 11,9 10,1 квартал 13,3 12,6 10,7 11,6 10,2

СПРАВКА: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) — одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 423 миллионов кредитных историй.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и www.okscore.ru

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