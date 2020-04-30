Эксперты: ипотека лучше других сегментов кредитования проходит через кризис

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в I квартале 2020 года банки выдали более 305 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма которых составляет примерно 755 млрд рублей – на 18% больше по количеству и на 32% больше по объему, чем в I квартале 2019 года. При этом в марте выдачи превышали показатель марта прошлого года на 30% по количеству и на 45% по объему выдач. С начала карантина выдачи ипотеки сократились значительно меньше, чем выдачи в других сегментах – с 1 по 22 апреля объем выдач был лишь в 2 раза ниже, чем в эти же числа марта.
Ипотека пока что меньше других сегментов пострадала из-за кризиса, поскольку в России часть населения считает инвестиции в недвижимость способом спасти свои накопления. Другая часть заемщиков могла ускорить процесс приобретения жилья, опасаясь роста цен на недвижимость. Рост цен на недвижимость действительно происходил в первые месяцы предыдущих кризисов, но уже примерно через полгода сменялся серьезным падением цен из-за сокращения спроса. Также важно учитывать, что заключение договоров купли-продажи недвижимости и ипотечного кредитования длится несколько месяцев, поэтому в апреле по большей части закрываются сделки, начатые еще до введения карантина, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Александра Александровича.
Таблица 1. Количество и объем новых ипотечных кредитов
|период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|изм., %
|количество кредитов, тыс. шт.
|январь
|33
|38
|74
|72
|77
|7%
|февраль
|76
|53
|96
|94
|107
|14%
|март
|57
|76
|110
|92
|120
|30%
|квартал
|165,1
|166,7
|280,1
|259,0
|305,4
|18%
|объем кредитов, млрд руб.
|январь
|55,9
|69,8
|140,1
|157,7
|188,6
|20%
|февраль
|133,0
|96,3
|189,8
|209,0
|266,1
|27%
|март
|95,9
|142,3
|219,5
|206,9
|300,5
|45%
|квартал
|284,8
|308,4
|549,4
|573,6
|755,3
|32%
Таблица 2. Средние сумма, срок и ПСК по ипотечным кредитам
|период
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|средняя сумма, млн руб.
|январь
|1,70
|1,84
|1,90
|2,18
|2,44
|февраль
|1,76
|1,83
|1,97
|2,22
|2,48
|март
|1,70
|1,87
|2,00
|2,24
|2,49
|квартал
|1,72
|1,85
|1,95
|2,21
|2,47
|средний срок, месяцев
|январь
|166
|168
|167
|189
|196
|февраль
|166
|167
|170
|192
|199
|март
|167
|166
|173
|194
|198
|квартал
|166
|167
|170
|192
|198
|средняя ПСК
|январь
|13,3
|12,6
|10,8
|11,2
|10,4
|февраль
|13,0
|12,7
|10,7
|11,6
|10,2
|март
|13,7
|12,5
|10,6
|11,9
|10,1
|квартал
|13,3
|12,6
|10,7
|11,6
|10,2
СПРАВКА: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ) — одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 423 миллионов кредитных историй.
Официальные сайты ОКБ —
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