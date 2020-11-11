Эксперты: ипотека останется доступной и после завершения льготной программы

Потенциал дальнейшего роста ипотечного рынка в РФ сохраняется, завершение льготной госпрограммы не помешает ипотеке оставаться доступной для населения. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в рамках своего выступления в Госдуме, передает ТАСС:

Будет ли ипотека доступной после завершения программы? На наш взгляд, конечно, будет. Снижение ставок в экономике приводит и к снижению ипотечных ставок. По нашему мнению, именно это станет устойчивой основой для роста ипотечного рынка.

По словам эксперта, потенциал дальнейшего роста ипотеки сохраняется. По данным Эльвиры Набиуллиной, сейчас в России только около 10% семей имеют ипотечные кредиты, при том что этот уровень в развитых странах достигает 40%.

Глава ЦБ также подчёркивает: рост ипотечного рынка и спроса на ипотеку идет вместе с ростом доходов населения и экономическим ростом. При этом Банк России пока не отмечает каких-либо рисков для стабильности ипотечного рынка, так называемый пузырь в этой сфере отсутствует.

Как сообщалось ранее, программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле этого года до 1 ноября 2020 года. Затем программа была продлена до 1 июля 2021 года. Программа распространяется на покупку нового жилья комфорт-класса. Изначально лимит программы был 740 млрд рублей, летом этот показатель был повышен до 900 млрд рублей. После продления до 1 июля 2021 года лимит вырос до 1,9 трлн рублей.

Источник: «Российская газета»

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