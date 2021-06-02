Эксперты: какие законы о жилье и недвижимости вступают в силу этим летом

Летом 2021 года вступают в силу нормативы и законодательные акты, которые существенно изменят жизнь россиян. Они касаются платы за коммунальные услуги, выдачи ипотеки, порядка проведения собрания собственников квартир в многоквартирных домах, усиления требований к застройщикам, а также правил регистрации жилья и контроля кадастровой оценки недвижимости.

Эксперты портала РБК-Недвижимость , какие законы о жилье и недвижимости вступают в силу этим летом.

«Тайные собственники»

С 29 июня вступает в силу закон, который дает российским муниципалитетам право самостоятельно выявлять владельцев недвижимости, в том числе заброшенных участков, и вносить данные о них в специальный реестр.

Сегодня в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют данные о владельцах более 20 млн ранее учтенных объектов. Некоторые россияне не торопятся становиться полноправными собственниками и заносить сведения в ЕГРН, так как после этого придется платить налоги. Актуальная информация отсутствует о владельцах, которые зарегистрированы в начале 1990-х годов, до вступления в силу действующего закона о регистрации прав на недвижимость, — отмечает адвокат Юлия Кремер.

Правообладатели могли указывать лишь свою фамилию и инициалы, но не было других данных для полной идентификации лица. Такая информация не позволяет определить хозяина объекта из-за нехватки сведений. Новый закон позволит муниципальным органам власти самостоятельно выявлять и уточнять сведения о собственниках ранее учтенных объектов.

По словам Кремер, процедура выявления «тайных собственников» состоит из нескольких этапов:

сбор и анализ информации о ранее учтенных объектах недвижимости. Такая информация может быть запрошена у органов местного самоуправления либо органов, которые непосредственно занимались учетом и регистрацией прав на объекты недвижимости;

разработка проекта решения о выявлении правообладателя и направление его правообладателю;

орган местного самоуправления принимает решение об установлении правообладателя ранее учтенного объекта, если в течение 45 дней не поступят возражения;

заявление о внесении изменений в ЕГРН.

Отсутствие актуальных и достоверных сведений о правообладателе негативно сказывается на защите имущественных интересов владельцев недвижимости и их возможности защиты своего права в суде, резюмировала эксперт.

Ипотечные каникулы

В июне вступит в силу новый закон, обязывающий российские банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул.

Данная защитная норма позволит не допустить злоупотреблений со стороны кредиторов, необоснованных отказов, а также позволит сократить практику реструктуризации долга, что само по себе менее выгодно для заемщиков. Новая норма является достаточно логичной, если учесть, что изначальной целью принятия Федерального закона «О праве на ипотечные каникулы» была защита граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, — прокомментировала Кремер.

Кредитные организации будут обязаны включать обоснование в уведомление об отказе в изменении условий кредитного договора, отметила Кремер. По ее словам, новый закон даст ипотечным заемщикам правовые основания для досудебного и судебного обжалования отказов. Нововведение окажется жизненно важной гарантией в отношениях с банками, резюмировала юрист.

Собрания жильцов

В июне в силу вступают новые правила проведения онлайн-собраний жильцов. В законе уточняется, что такие собрания возможны только с использованием государственной информационной системы ЖКХ. Согласно Жилищному кодексу, все регионы России обязаны обеспечить техническую возможность своих систем до 1 июля. К этому же сроку должен быть реализован доступ всех жильцов к информационной системе.

Согласно документу, первое общее онлайн-мероприятие дома проводится по инициативе одного из собственников помещения в доме или ответственного члена управляющей компании, отметила управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Рубикон» Виктория Шевцова. Продолжает действовать стандартное правило: общее онлайн-собрание не проводится, если согласны менее 50% собственников, подчеркнула она.

Долевое строительство

С 28 июня 2021 года вступают в силу поправки в закон «Об участии в долевом строительстве». Согласно документу, девелопер должен разместить свои проектные документы в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) до того, как заключит первый ДДУ, то есть фактически до начала старта продаж, отметил судебный эксперт, член НП «Российская гильдия риелторов» Андрей Паньшин.

Закон также ужесточает требования к застройщикам, использующим денежные средства с помощью эскроу и желающим получить заключение о соответствии проектных документов, отметил Паньшин.

Тарифы ЖКУ

С 1 июля 2021 года произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Предельный рост цен будет ограничен — в Москве он не превысит 4,6%, в Московской области — 3,6%, в Санкт-Петербурге — 3,5%. Самый высокий рост произойдет в Чечне, где коммуналка подорожает на 6,5%, а меньше всего — в Мурманской области (3,2%), — комментирует Кремер.

Кроме того, до 1 июля 2021 года Минстрой и Минфин должны установить стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату коммуналки в «совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов». Если доля коммунальных расходов в домохозяйстве превысит стандарт, гражданам будут предоставляться субсидии.

Источник: РБК-Недвижимость

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