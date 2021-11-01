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Эксперты КФУ: курортный сбор поможет вывести туристическую сферу на новый уровень
фото: пресс-служба КФУ

Эксперты КФУ: курортный сбор поможет вывести туристическую сферу на новый уровень

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 19:02 01.11.2021

Курортный сбор в Севастополе обеспечит городу автономный бюджет для развития туризма и не навредит частному бизнесу. Такое мнение высказал доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев. Эксперт считает: курортный сбор необходим для разграничения потоков финансовых средств от приезда туристов. Суммы в размере 10-30 рублей будут идти в специальный бюджет, назначение которого – развитие имеющихся и открытие новых туристических направлений.

В России самый близкий для нас пример положительного эффекта от курортного сбора – Краснодарский край, где сбор функционирует с 1 мая 2018 года. Сумма составляет 10 рублей с приезжего более чем на сутки, и за 2019 год удалось собрать 225 млн рублей для развития инфраструктуры. При этом туристический спрос не упал и негативных последствий для бизнеса тоже не последовало. В отличие от налогов, эти деньги полностью остаются в регионе и без вторичных инстанций направляются на улучшение качества отдыха, — цитирует пресс-служба доцента кафедры туризма Крымского федерального университета Игоря Вахрушева.

По сообщению «РИА Новости Крым», в Госдуме разрабатывают проект федерального закона, который позволит ввести курортный сбор для приезжающих на отдых в Севастополь в 2022 году. Сбор планируют вводить в период с 15 мая по 15 октября.

Эксперты КФУ: курортный сбор поможет вывести туристическую сферу на новый уровень

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