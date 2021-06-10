Эксперты КФУ установили имена 2000 воинов, павших в Крымской войне 

Исследователи Крымского федерального университета получили данные о ранее неизвестных защитниках полуострова во время Крымской войны. Специалисты уточнили места захоронения солдат и готовят к установке 15 стел с именами погибших. Сведения получены из документов XIX века. Инициативная группа изучила «метрические книги», сделанные священнослужителями, которые проводили отпевание павших солдат. Отсканированные записи находились в районном центре Тюменской области, и доступ к ним был получен по запросу Крымской Епархии.

Сейчас в нашем распоряжении уже более 2000 имён и фамилий защитников Севастополя. Нам теперь известно, откуда они родом, их звания, семейное положение и точные места погребения. Сегодня на территории полуострова известно несколько братских кладбищ, и на некоторых отсутствуют любые данные. Мы уже создали 15 гранитных стел с полученной нами информацией, они будут установлены в Бахчисарае. Там сейчас нет даже памятного знака, и это в том месте, где похоронено от 2000 до 4000 воинов, — цитирует пресс-служба вуза старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадия Самохина.

Проведя анализ архивных документов, специалисты КФУ смогли локализовать захоронения русских солдат в 22 населенных пунктах Крымского полуострова. Среди погребенных были и рядовые из крепостных крестьян, и дворяне, и даже генерал-майор. Сейчас метрические записи занесены в электронную таблицу и переведены на русский язык. В современных границах России география павших в войне 1853—1856 гг. охватывает 42 региона, потому данные сведения могут быть интересны людям и за пределами полуострова.

Бахчисарай будет только первой точкой, мы хотим привлечь все регионы Крыма. Установка памятных знаков особенно интересна в Старом Крыму, так как с трассы «Таврида» было бы видно воинское кладбище времён Крымской войны. Также продолжается наша работа в области определения мест захоронений, так как на сегодня хорошо известны только крупные кладбища, а менее значительные определены размыто. Пример – село Танковое Бахчисарайского района. Мы только знаем, что там похоронены защитники Крыма, а чтобы конкретизировать, нужно содействие историков и необходима работа со старинными картами, – отмечает ученый.

По словам Геннадия Самохина, для дальнейшей работы необходимо привлечь историков и графологов. Установка первых памятных знаков планируется в середине июня и будет проходить при поддержке Госсовета Крыма, исполнительной дирекции Русского географического общества и представителей регионов России.