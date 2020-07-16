Эксперты: Крым в этом году примет 6 миллионов туристов, но может и 8 миллионов, но не больше

Крым в нынешних условиях способен принять порядка 8 млн. туристов в год. Но если отдыхающих будет больше, сильно пострадает качество обслуживания, считают эксперты.

Мое ощущение: до восьми миллионов туристов в год Крым на сегодняшний день готов и может принимать. Больше — уже большой вопрос, — цитирует председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталию Стамбульникову «Интерфакс» .

И дело не в особенностях этого года. 8 миллионов – максимум. Крым – «не резиновый».

Отельеры говорят, мы примем сколько угодно: 10 миллионов, 15 миллионов. Надо здраво подходить. Цифра в 8 миллионов играет с советского времени. Если мы примем даже на 500 тысяч больше, то упадет качество туристического обслуживания, турист уедет недовольным. Мы будем наблюдать перегрузку инфраструктуры, — считает доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.

Он заявил, что Крым должен развивать инфраструктуру: дорожную сеть, объекты размещения, парковки, провести реконструкцию пляжей.

Как сообщалось, Крым в 2019 году принял 7,4 млн. туристов (+9,3% к 2018 году), установив новый для себя рекорд постсоветского времени. Турпоток в текущем году может снизиться, по прогнозу главы Крыма Сергея Аксенова, на 10-15%. Из-за введенных весной и отмененных только летом ограничительных мер, курортный сезон сдвинулся: начался в регионе не в мае, а в середине июня для жителей республики, с июля — для туристов из других регионов РФ. То есть, речь идет о прогнозе на 2020 год в 6 – 6,5 млн. туристов.