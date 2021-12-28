Эксперты: многодетные семьи смогут запросить выплату по ипотеке через госуслуги

Минфин сообщил об упрощении порядка получения господдержки на погашение ипотеки для многодетных семей. В ведомстве уточнили, что уже с января 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на получение выплаты на погашение ипотеки через госуслуги.

С января 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на получение выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки через единый портал государственных и муниципальных услуг. Минфин России подготовил такое постановление, оно подписано правительством РФ, — передает РИА Новости со ссылкой на Минфин.

Отмечается, что до сих пор для получения такой выплаты гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом документов в кредитную организацию, где была оформлена ипотека. Кредитор направлял запрос в ДОМ.РФ, который является оператором программы. После проверки заявки банка и комплекта документов средства на погашение ипотеки направлялись в кредитную организацию для последующей выплаты гражданину.

В Минфине пояснили, что теперь процесс получения господдержки будет ускорен. Направить электронное заявление и сканы необходимых для выплаты документов непосредственно в ДОМ.РФ многодетные родители смогут в любое время через личный кабинет на портале госуслуг.

Напомним, многодетные семьи с ипотечными кредитами могут получить от государства сумму до 450 тысяч рублей или в размере остатка кредита, если он меньше этой суммы. Претендовать на эту сумму можно, если третий или последующий ребенок родился в 2019-2022 годах. За два года действия этой меры поддержки финансовую помощь в погашении ипотеки получили 227 тысяч многодетных семей. Им перечислено более 100 млрд рублей. Около 11,5 тысяч семей смогли благодаря этой выплате полностью погасить кредит.

Источник: Российская газета

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