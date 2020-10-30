Эксперты: молодым семьям станет проще оформить соцвыплаты на покупку жилья

Молодые семьи, отмечает «Российская газета» , смогут теперь обращаться за социальной выплатой на покупку или строительство жилья дистанционно через портал госуслуг, а не только лично. Для подачи документов онлайн достаточно простой цифровой подписи одного из членов семьи. Это предусмотрено постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства:

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет, — объяснили в правительстве. — Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты, говорят в Кабмине, составляет 30-35% стоимости жилья. Получателю господдержки надо доказать, что он располагает достаточными доходами, чтоб погасить разницу или выплатить кредит. Деньги, предоставленные государством, можно использовать на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Источник: «Российская газета»

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