Эксперты: новые технологии нотариата позволят дистанционно оформлять квартиры

В конце года, отмечает «Российская газета» , вступает в силу закон, разрешающий проводить дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это позволит, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.

Покупателю, допустим, из Хабаровска и продавцу из Москвы будет необязательно лично встречаться друг с другом. Но прийти к нотариусу, конечно, придется. Особенно удобным новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.

Процедура подготовки к сделке останется прежней: каждый из нотариусов проведет экспертизу предъявленных документов, проверит реальную волю человека, понимает ли он, на что идет, и хочет ли этого. Нотариус разъяснит правовые последствия сделки и т.д. А вот само удостоверение договора будет проходить в режиме онлайн, через специально разработанный для этого защищенный канал связи нотариусов.

Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем недвижимости, направит электронные документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Подтверждение регистрации заявитель получит уже спустя один рабочий день. Причем регистрация бесплатна для гражданина. Как и прежде, сведения о сделке будут храниться в Единой информационной системе нотариата, что исключает возможность их подделки.

Есть все основания полагать, что совершение дистанционных нотариальных действий создаст защищенную и безбарьерную цифровую среду для надежных электронных сделок, — сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. — Подчеркну, что эти и другие проекты, основанные на применении IT-технологий в правовой сфере, рассматриваются в рамках специальной правительственной программы «Цифровая экономика». Непосредственно Федеральная нотариальная палата выступает одним из экспертных участников этой программы.

Важно, что нотариус несет полную имущественную ответственность за свои действия. Если он допустит ошибку, то компенсирует человеку весь ущерб.

Снять из банка деньги можно по электронной доверенности

Начал действовать новый сервис — «Электронная нотариальная доверенность». Он запущен Федеральной нотариальной палатой и одним из крупнейших банков страны. Снять деньги со счета и пополнить его, получить выписку теперь стало возможно по нотариальной доверенности в электронном виде.

Теперь не надо будет выписывать бумажную доверенность и каждый раз приносить ее в банк, чтобы, скажем, снимать пенсию за заболевшего родственника. Проект реализован при методологической поддержке Минкомсвязи России.

Многие понимают цифровизацию как ИТ-автоматизацию отдельно взятых сервисов, — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. — Мы понимаем цифровизацию как принципиально иной подход к проектированию процессов, радикальное изменение всего текущего ландшафта устоявшихся взаимоотношений между организациями и конечными пользователями. Сервис электронных доверенностей как раз и является примером элемента новой цифровой архитектуры, который позволит обеспечить гражданам и организациям новую степень удобства и безопасности.

На первом этапе с помощью «Электронной нотариальной доверенности» можно будет проводить простые операции — снятие денег, пополнение, получение выписки с вклада или счета. Уже сейчас эта операция доступна в ряде московских отделений банка. Поверенный сможет проводить операции сразу, как только доверитель выпишет электронную доверенность. Получается, тот, кто должен получить деньги в банке, может сразу прийти туда. А тот, кому надо выписать доверенность, пойдет к нотариусу. Электронный документ сразу будет направлен в банк.

Нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках

Нотариат запустил новый цифровой сервис: при оформлении наследства счета людей, ушедших из жизни, будут разыскиваться в режиме онлайн. Сейчас к системе подключен один из самых крупных российских банков, в перспективе поисковая сеть распространится и на другие банки.

Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, сервис универсален и может быть применен для работы с различными кредитными организациями. Более того, он позволяет выяснить наличие у покинувшего этот мир человека обезличенных металлических счетов, счетов ДЕПО, банковских ячеек и прочих продуктов кредитной организации.

То есть рисков того, что какая-то часть наследственного имущества останется необнаруженной, теперь будет значительно меньше, — подчеркивают в ФНП.

Ответ из банка может быть получен уже в течение нескольких часов после обращения нотариуса. Таким образом, нотариус сможет получить максимально точную и полную информацию о составе наследственной массы в течение отведенных для этого законом шести месяцев, и процесс оформления документов для наследников не затянется на месяцы или годы.

Конечно, это упрощает жизнь и поиск наследства, оказание помощи в этом плане наследникам. Но невостребованные счета также портят характеристику банка. Поэтому в его интересах к этому сервису присоединиться. И сейчас те банки, которые подсоединены к этому сервису, будут получать запросы от нотариусов. И чем больше банков будет подсоединено, тем более правильно будут оформляться наследственные права, — рассказывает член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

Еще важная деталь: нотариусы смогут получить информацию о долгах покойного. Ведь долги тоже переходят по наследству. Если на умершем человеке висит несколько кредитов, наследники должны своевременно об этом узнать. Здесь тоже есть свои нюансы: наследник отвечает по кредитам в пределах полученного наследства. То есть, строго говоря, с него нельзя взять больше, чем он получил. Однако на практике наследники могут и переплатить. Не все разбираются в юридических тонкостях, не всегда могут отстоять свои права. Так что если на счету у покойного 200 тысяч рублей, а по кредиту он должен выплатить миллион, возможно, лучше не вступать в наследство, тогда и долги наследнику не перейдут.

Электронная подача документов в Росреестр

Процедура является обязательным действием нотариуса в рамках системы «одного окна» при удостоверении им сделки с недвижимостью или при выдаче свидетельства о наследстве. Так что если гражданин оформляет квартиру через нотариуса, регистрация в Росреестре для него бесплатная и быстрая. За год нотариусами было направлено в электронном виде на государственную регистрацию более 3 миллионов пакетов заявлений и 5 миллионов запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.

Источник: «Российская газета»