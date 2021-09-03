Эксперты о «гаражной амнистии» — что важно знать?

В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии». Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 6 апреля 2021 года. По аналогии с «дачной амнистией», отмечают эксперты РБК-Недвижимость , «гаражная» должна урегулировать рынок частных гаражей, деятельность кооперативов и позволит гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи, а также землю под ними.

Рассказываем, в чем суть «гаражной амнистии», как она поможет собственникам незарегистрированных гаражей, какие объекты можно будет зарегистрировать в упрощенном порядке.

Что такое «гаражная амнистия»

Сейчас в России нет отдельного нормативного правового акта, который регламентировал бы деятельность гаражно-строительных кооперативов. Также не существует и юридического понятия «гараж», «гаражный кооператив» и т. д. В России числится порядка 3,5–4,5 млн незарегистрированных объектов недвижимости, которые можно отнести к гаражам. В Росреестре не могут назвать четкое их число, так как в российском законодательстве до сих пор пока нет определения гаража. Поэтому оценка о числе таких предварительно выявленных объектов делается по косвенным показаниям, которые позволяют назначение данных объектов отнести к таковым. Количество существующих, но неоформленных объектов гаражного назначения может быть гораздо больше.

Сегодня большое количество гаражей не оформлено в собственность, и люди пользуются ими «на птичьих правах», что не позволяет им распорядиться имуществом — продать или передать по наследству, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, новый закон позволит гражданам в упрощенном порядке стать полноценными собственниками таких объектов.

Цели амнистии

Большое число гаражно-строительных кооперативов было возведено еще в советское время или до введения современного градостроительного регулирования (до 2005 года). Поэтому их правовой статус в действующем законодательстве отсутствует. Такие объекты нельзя назвать самовольными постройками, часто на них утеряны правоустанавливающие документы, поэтому оформлению (в том числе земельных участков) мешает правовая неопределенность, а граждане не могут противостоять их сносу, оформить в собственность, продать или передать по наследству.

Закон направлен на регулирование правового статуса таких машино-мест и деятельности гаражных или гаражно-строительных кооперативов, в том числе в целях безопасности обслуживания. Также необходимо приведение к современным нормам права на объекты гаражного назначения и земельные участки под ними, считают авторы документа.

Какие гаражи подпадают под амнистию

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца. Амнистия распространяется на объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса (31.12.2004). В законе указывается, что сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства или муниципалитета.

Речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Но основная часть гаражей в гаражных кооперативах не являются капитальными объектами. В связи с этим планируется распространить амнистию на все гаражные сооружения, которые входят в гаражные кооперативы. К некапитальным гаражам могут отнести сваренные металлические конструкции. О так называемых «ракушках» вне гаражных кооперативов речи не идет, такие объекты признают самостроем.

Не подпадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Льготы для инвалидов

Для инвалидов предусмотрено исключение — им позволят размещать некапитальные сооружения, для них такая услуга будет бесплатна. Для этого органы местного самоуправления должны утвердить схему размещения таких гаражных объектов.

Сроки «гаражной амнистии»

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 2026 года. «Гаражная амнистия» и «дачная» имеют ограниченный срок, но последняя постоянно продляется, так что, возможно, и амнистия по гаражам не станет исключением.

Риски владельцев гаражей

Илья Бахилин, юрист КА «Юков и партнеры»:

На практике существуют сложности при госрегистрации прав на гаражи и на стоящие отдельно от иной недвижимости земельные участки под ними или необходимые исключительно для их строительства. В случае если такие права не зарегистрировать, имеется риск того, что эти строения станут рассматриваться как самовольные и будут снесены органами местной власти, а земельный участок изъят либо государством, либо внезапно возникшими прежними собственниками. Обычно регистрация прав на землю, предназначенную для гаражного строительства, не предполагает сложности, если такая земля изначально приобретается в собственность. В таком случае оформление земли производится в общем порядке через обращение действующего и будущего собственников в Росреестр напрямую или через МФЦ. Если прежний собственник участка неизвестен, оформить право на землю под постройку гаража можно путем приобретательной давности, что хотя и проблематично, но реально. В этом случае необходимо в течение 15 лет непрерывно, открыто и добросовестно владеть участком как своим собственным. В подобных ситуациях после приобретения участка построить и оформить права на гараж достаточно легко, поскольку Градостроительный кодекс не требует для этого получения разрешения на строительство, если гараж не планируется использовать для занятия бизнесом. Намного сложнее обратная ситуация, при которой собственность на землю изначально принадлежит государству при наличии у потенциального покупателя права на владение уже построенным гаражом как строением. В нынешней ситуации получить в этом случае собственность на землю практически нереально, поскольку у владельцев, как правило, нет никаких документов, подтверждающих его права. Сложность связана с тем, что сам статус гаражей в законодательстве является достаточно неопределенным. С 1 сентября 2021 года граждане смогут бесплатно приобрести гараж и участок под ним в собственность при предоставлении любых доказательств владения гаражом (например, документов о членстве в гаражном кооперативе). Однако закон не затронет гаражи, которые невозможно признать капитальным строением, в связи с чем перед оформлением прав необходимо будет проводить соответствующую проверку.

Как оформить гараж в собственность

Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом. Такая возможность в будущем станет доступна и через МФЦ «Мои документы».

Амнистия подразумевает упрощенный порядок оформления собственности на гаражи и землю под ними. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно.

Для оформления прав собственности достаточно предоставить документ о предоставлении или выделении гражданину земельного участка. В случае отсутствия у гражданина этого документа к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса о подключении гаража к сетям или договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, счета по оплате коммунальных услуг;

документ государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года, в котором имеются указания на правообладателя гаража и на год его постройки.

Также в подтверждение собственности можно будет предоставить следующие документы:

документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей;

документ, подтверждающий приобретение указанным кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, либо документ об оплате паевых взносов кооперативу;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.

Кадастровая оценка

Закон наделяет региональные власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения кадастровых работ в отношении объектов, подпадающих под гаражную амнистию. Это позволит снизить финансовую нагрузку на население, пояснили в Росреестре.

Источник: РБК-Недвижимость

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