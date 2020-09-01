Эксперты: объем выдачи ипотеки в России вырос более чем на 20%

Банки РФ в январе-июле 2020 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1 трлн 802,1 млрд рублей, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ РФ. Количество предоставленных за семь месяцев кредитов, сообщает Интерфакс-Недвижимость , увеличилось на 10,5% (747,7 тыс. против 675,9 тыс.).

В июле заемщики привлекли жилищные кредиты на 362 млрд рублей, что на 31% больше, чем в июне (276,1 млрд рублей). Июльский показатель выдачи стал рекордным, ранее исторические максимумы обновлялись в декабре 2018 года и декабре 2019 года (340,9 и 345,1 млрд рублей соответственно). В апреле и мае произошел спад выдачи в период действия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса (203,4 и 198,7 млрд рублей соответственно). В июле эти показатели превышены в 1,8 раза. Количество предоставленных кредитов в июле превысило июньский показатель на 25% (146 тыс. против 116,4 тыс.), показатель апреля превышен на 61%, мая — на 71%. Кредитов в июле было выдано больше, чем в декабре 2019 года (145,2 тыс.), однако устоял рекорд этого показателя, зафиксированный в декабре 2018 года (157,2 тыс.), — озвучивают статистику эксперты.

Средний размер ипотечного кредита в июле составил 2,412 млн рублей, что на 9,7% выше показателя июля 2019 года.

Наряду с ослаблением противовирусных ограничений ускорению ипотечного кредитования в июле способствовало снижение ставок по кредитам, как под действием общего снижения банковских ставок на рынке, так и субсидированного правительством льготного кредитования. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в июле снизилась до 7,28% после 7,5% в июне и 7,4% в мае. Таким образом, после июньской паузы продолжилось обновление исторического минимума ставки.

За семь месяцев банки приобрели права требования по ипотечным жилищным кредитам на 1 трлн 510,2 млрд рублей. Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в январе-июле 2020 года увеличился на 639,6 млрд рублей, или на 8,5%, до 8 трлн 131,1 млрд рублей.

Объем просроченных кредитов за семь месяцев увеличился на 4,2% — до 75,6 млрд рублей. Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле за этот период снизилась до 0,93% с 0,97%.

Как прогнозировали в компании ДОМ.РФ, в этом году в РФ будет выдано около 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму до 3 трлн рублей, что соответствует уровню 2019 года. Средняя ставка по ипотеке, как ожилается, составит 7,5-7,8%.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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