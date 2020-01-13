Эксперты ОНФ: в Саках затягивают с благоустройством скверов

Эксперты ОНФ вместе с местными жителями проверили благоустройство общественных территорий в Саках, которое проводилось в 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе рейда упор был сделан на двух объектах, благоустройство которых не было завершено в прошлом году – площади Революции и сквере Пушкина. На площади Революции общественники зафиксировали просадку плитки в местах установки освещения, а также засыпанные строительными отходами зеленые зоны. Задерживается процесс монтажа решеток на фонтане. В проекте благоустройства не учтена облицовка ротонды, которую в любом случае необходимо проводить, — отмечают эксперты ОНФ.

Больше вопросов возникло к ходу работу по благоустройству сквера Пушкина. Рабочие здесь вынуждены руководствоваться только эскизом благоустройства, что приводит к задержкам и повторному проведению работ. Так, несколько раз пришлось перекладывать кабель освещения опор и систему полива, более того, этот процесс до сих пор не завершился, это привело не только к задержкам работ, но и нарушению корневой системы и повреждению деревьев. Еще идет процесс монтажа арок и установки фигур из сказок Пушкина, при этом общественники призвали властей и подрядчиков уделить особое внимание прочности объектов и их безопасности. Ещё не завезена почва на 50% территории сквера, кроме того, завоз затруднен уже смонтированными тротуарами.

Итоги мониторинга общественники передали местным властям с просьбой учесть все проблемные моменты при приеме работ.

К сожалению, процесс благоустройства этих объектов сопровождался постоянными задержками, что привело к переносу части работ на 2020 год. Важно уделять особое внимание качеству работ и не пытаться побыстрее завершить благоустройство. До сих пор актуальными остаются вопросы качества проектов благоустройства, которые приводятся к задержкам и неучтенным работам, — заявил член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов.

фото: пресс-служба ОНФ в Крыму