Эксперты: отмены в российских отелях после закрытия Турции остановились

Сервис бронирования жилья для отдыха
По статистике, сейчас владельцы отменяют бронирования больше в небольших отелях до 47 номеров, чем в отелях с более 80 номерами, как было в апреле. Аналитики сервиса бронирования жилья отмечают, что у отелей Крыма отмен оплаченных заявок стало на 78% меньше, и почти все они (95%) — по причине занятых дат. Самые популярные причины отмен оплаченных заявок на даты с 10 по 19 мая: «даты заняты» (в отелях — 75%), квартирах – 51%, «неверная цена» (в отелях — 17%, квартирах — 33%), «срок брони ниже минимального» (в отелях — 4%, квартирах — 13%) и «не принимаем с животными» (в отелях — 1%), — сообщили в пресс-службе сервиса.
- Алушта, 18,63%
- Евпатория, 18,01%
- Феодосия, 15,53%
- Ялта, 12,42%
- Севастополь, 8,07%
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