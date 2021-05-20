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Крым - в топе регионов, где больше всего отмен бронирований в связи с ажиотажным спросом
фото: valentin_b90 (pixabay.com)

Эксперты: отмены в российских отелях после закрытия Турции остановились

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:02 20.05.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU сравнил данные отменённых бронирований с 19 по 28 апреля и с 10 по 19 мая и выявил, что значительно замедлилось падение отмен бронирований со стороны владельцев в российских отелях.

По статистике, сейчас владельцы отменяют бронирования больше в небольших отелях до 47 номеров, чем в отелях с более 80 номерами, как было в апреле. Аналитики сервиса бронирования жилья отмечают, что у отелей Крыма отмен оплаченных заявок стало на 78% меньше, и почти все они (95%) — по причине занятых дат. Самые популярные причины отмен оплаченных заявок на даты с 10 по 19 мая: «даты заняты» (в отелях — 75%), квартирах – 51%, «неверная цена» (в отелях — 17%, квартирах — 33%), «срок брони ниже минимального» (в отелях — 4%, квартирах — 13%) и «не принимаем с животными» (в отелях — 1%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных отменённых бронирований жилья со стороны владельцев на даты с 10 по 19 мая 2021 года, по сравнению с 19 по 28 апреля 2021 года.
Пять городов Крыма по отменам бронирований:
  1. Алушта, 18,63%
  2. Евпатория, 18,01%
  3. Феодосия, 15,53%
  4. Ялта, 12,42%
  5. Севастополь, 8,07%

Эксперты: отмены в российских отелях после закрытия Турции остановились

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