Эксперты предлагают новый порядок платы за отопление в квартирах

Эксперты Российской общественной инициативы предложили брать с жильцов деньги за тепло, только когда оно реально подается в квартиры. Общественники разработали поправки в Правила предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах. По проекту идет онлайн-голосование на портале РОИ. Авторы предлагают сразу несколько изменений.

Первое – отказаться от привязки к среднесуточной температуре. При резких перепадах температур с внезапными похолоданиями и потеплениями среднесуточные цифры могут колебаться незначительно, но люди в холодные дни вынуждены мерзнуть или пользоваться обогревателями. Новый подход, предложенный общественниками, предполагает привязку к минимальной суточной температуре. По такому сценарию отопление должно включаться, как только цифры на термометре опустятся до самых холодных в текущем месяце, — отмечает Московский Комсомолец .

Второе новшество касается правил оплаты за отопление. Сейчас в большинстве регионов жильцы платят за тепло примерно равными суммами в течение всего года, даже когда тепло в квартиры не подается. От этого принципа предлагается отказаться. Правда, только по желанию конкретных собственников квартир. В этом случае по их заявлению управляющая компания будет начислять оплату только в холодное время года. Суммы в квитанциях в итоге станут больше, зато летом счета станут приходить без строчки «за отопление».

Наконец, в правилах оплаты за ЖКУ может появится пункт о перерасчете. Потребовать его обитатели многоэтажки смогут, если отопление коммунальщики включат позднее конца сентября или отключат раньше мая.

Источник: Московский Комсомолец