Эксперты: процедуру техосмотра нужно доработать и «развести» с оформлением полисов ОСАГО

Эксперты считают, что прохождение техосмотра и оформление ОСАГО должны стать независимыми друг от друга процедурами, ведь без диагностической карты, даже положительные водители не могут приобрести страховку. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект с предложениями по разделению диагностической карты и полиса ОСАГО, чтобы автовладельцы могли без проволочек осуществлять свою обязанность по страхованию ответственности.

1 марта 2021 года вступили в силу поправки в закон о техосмотре, ужесточающие порядок прохождения ТО. Однако, многие операторы техосмотра оказались не готовы работать по новым правилам. Во избежание назревающего коллапса правительство РФ продлило действующий порядок ТО до 1 октября.

Новыми требованиями недовольны и большинство российских автомобилистов. Об этом свидетельствуют данные опроса журнала «За рулем» на платформе YouTube, в котором приняли участие 26 тысяч пользователей. Больше 50% респондентов высказались за отмену ТО и ещё 19% считают продление сроков действующего порядка прохождения процедуры необходимой мерой. 11% признались, что их мало волнуют изменения в законодательстве, поскольку они как покупали, так и будут покупать техосмотр. Только 6% автомобилистов считают, что уже давно пора жестче проверять состояние транспорта.

Сегодня идут споры о возможности отмены техосмотра для автомобилей физлиц. На наш взгляд, большой проблемой является зависимость между полисом ОСАГО и диагностической картой. Если возникают проблемы с прохождением технического осмотра, автоматически возникают проблемы и с приобретением ОСАГО. Эту ситуацию нужно разрешать исходя из того, что между диагностической картой и полисом не должно быть большой зависимости, — уверен заместитель исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. — Техосмотр же является необходимой процедурой, а контроль за его проведением нужно осуществлять согласно требованиям законодательства. Конечно, система требует серьезных доработок и некоторые меры уже предпринимаются. Например, с 1 марта 2021 года вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие штраф 2000 рублей за отсутствие технического осмотра, который можно определять ежесуточно. Этот серьезный шаг должен дисциплинировать водителей, игнорирующих важность ТО.

Начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин подчеркивает, что процедура техосмотра – способ обеспечения эксплуатационной готовности транспортных средств, хотя она не работает на 100%. По данным статистики, начиная с 2016 года увеличивается число погибших в ДТП по причине технической неисправности транспортных средств, как сопутствующий фактор. В 2020 году по этой причине на дорогах погибло 1223 человека.

Само по себе наличие правил и регламентов, усилия ГИБДД и всей системы нормоприменения – серьезный сдерживающий фактор для россиян, за исключением отдельных любителей проверить систему на прочность. Как сделать техосмотр лучше? Вероятно, необходимо переходить к больше функциональным тестам. Например, для разных автомобилей является разной критическая площадь повреждения лобового стекла, — поясняет Александр Евсин.

Сергей Ефремов считает, что теоретически можно рассмотреть возможность упрощения некоторых правил проведения технического осмотра, но никак не полную отмену ТО.