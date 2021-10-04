Эксперты: рост цен на жилье грозит новым «ипотечным пузырем»

Драйвером роста спроса на ипотеку в России послужила программа программы льготного кредитования «Господдержка 2020», в рамках которой каждый претендент мог получить заем на приобретение квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5%. Однако не обошлось и без оборотной стороны медали. Средний чек покупки квартиры на первичном рынке всего за год в мегаполисах, куда стремится большинство иногородних, вырос на 1 млн рублей. Суммарно, по оценке Счетной палаты, в 2020-м ипотечный портфель кредитных организаций увеличился на 21% — до 9,5 трлн рублей.
Повышенный спрос, отмечает
За последний год закредитованность россиян достигла рекордных 24 трлн рублей, что составляет один ВВП России. При этом реальные доходы граждан так и не увеличились. Гасить кредиты с опережением графика большинству людей точно не получится.
В прошлом году государство дало долгожданный зеленый свет усилению социального вектора развития страны — была реализована программа льготной ипотеки. При этом банки на фоне снижения ключевой ставки хоть и выдавали льготные кредиты, но в целом на массовом рынке ставки по займам остались двузначными, — отмечает экономист Андрей Лобода.
Винить в случившемся можно и заемщиков, реально не рассчитавших свои возможности в среднесрочном периоде, и очень жадные банки, которые продолжали кредитовать практически неплатежеспособное население по завышенным ставкам.
В итоге сегодня десятки миллионов человек в России сидят в кредитной кабале, а кредитные организации рапортуют об очередных рекордных прибылях и росте рыночной капитализации, — сигнализирует эксперт.
В результате главными пострадавшими могут оказаться сами заемщики.
Если попавший в ипотечную кабалу человек не сможет расплатиться с кредитами, то в отсутствие реструктуризации займа или объявления очередных кредитных каникул, его могут лишить последнего жилья, предоставленного кредитору в виде залога, — предупреждает эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. — Такие маневры не только лишат возможности претендовать на новоселье в современных жилищных условиях, но лишат заемщика последний квадратных метров.
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