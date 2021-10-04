Эксперты: рост цен на жилье грозит новым «ипотечным пузырем»

Драйвером роста спроса на ипотеку в России послужила программа программы льготного кредитования «Господдержка 2020», в рамках которой каждый претендент мог получить заем на приобретение квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5%. Однако не обошлось и без оборотной стороны медали. Средний чек покупки квартиры на первичном рынке всего за год в мегаполисах, куда стремится большинство иногородних, вырос на 1 млн рублей. Суммарно, по оценке Счетной палаты, в 2020-м ипотечный портфель кредитных организаций увеличился на 21% — до 9,5 трлн рублей.

Повышенный спрос, отмечает Московский Комсомолец , стал причиной для подорожания недвижимости, и жилье на первичном рынке прибавило в цене не менее 12%, что втрое обогнало уровень запланированной правительством инфляции. Такой заметный рост ипотечного портфеля, предупреждает ведомство, грозит сформировать финансовый пузырь на рынке недвижимости.

За последний год закредитованность россиян достигла рекордных 24 трлн рублей, что составляет один ВВП России. При этом реальные доходы граждан так и не увеличились. Гасить кредиты с опережением графика большинству людей точно не получится.

В прошлом году государство дало долгожданный зеленый свет усилению социального вектора развития страны — была реализована программа льготной ипотеки. При этом банки на фоне снижения ключевой ставки хоть и выдавали льготные кредиты, но в целом на массовом рынке ставки по займам остались двузначными, — отмечает экономист Андрей Лобода.

Винить в случившемся можно и заемщиков, реально не рассчитавших свои возможности в среднесрочном периоде, и очень жадные банки, которые продолжали кредитовать практически неплатежеспособное население по завышенным ставкам.

В итоге сегодня десятки миллионов человек в России сидят в кредитной кабале, а кредитные организации рапортуют об очередных рекордных прибылях и росте рыночной капитализации, — сигнализирует эксперт.

В результате главными пострадавшими могут оказаться сами заемщики.

Если попавший в ипотечную кабалу человек не сможет расплатиться с кредитами, то в отсутствие реструктуризации займа или объявления очередных кредитных каникул, его могут лишить последнего жилья, предоставленного кредитору в виде залога, — предупреждает эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. — Такие маневры не только лишат возможности претендовать на новоселье в современных жилищных условиях, но лишат заемщика последний квадратных метров.

Источник: Московский Комсомолец

О рынке недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.