Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов. Крымские члены Совфеда – не подкачали

Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) составили рейтинг эффективности российских сенаторов. В документе отмечены как «передовики», так и те, кто не разработал за четыре года ни одного документа, из общего числа сенаторы стали авторами немногим более 13% проектов, внесенных в Госдуму за это время.

Составили эксперты и перечень регионов, представители от которых наиболее активны. В списке значатся представители Костромской области, Крыма, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Мурманской области.

А вот Севастополь оказался в «пассивной части» рейтинга (наряду с Волгоградской, Белгородской, Брянской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской, Ярославской областями, Республикой Ингушетия, Хабаровским краем и Республикой Коми).

В обращении на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отмечается, что эксперты института провели анализ законотворческой активности членов Совета Федерации с 2016 года по настоящее время.

В ходе исследования нам удалось выявить наиболее и наименее активных сенаторов, определить результативность их законотворческой работы (соотношение внесенных и принятых законопроектов), составить рейтинг регионов-лидеров и аутсайдеров, а также проанализировать ряд других параметров, — говорится в документе за подписью главы института Максима Петунина.

Эксперты отмечают, что главной задачей парламентариев является законотворческая деятельность. Особую актуальность аналитическая работа приобретает в связи с повышением статуса членов Совфеда, которое произошло после внесения изменений в Конституцию РФ в 2020 году.

Как отмечает РИА Новости , ИСИРГИ проанализировал деятельность 167 сенаторов, которые работали в Совете Федерации на момент проведения исследования в ноябре 2020 года.

За указанный период (с сентября 2016 по ноябрь 2020) всего на рассмотрение Государственной думы были внесены 4639 законопроектов. Из них всего 619, или 13,3%, внесены в соавторстве депутатами и членами Совета Федерации, и только 212 законопроектов, или 4,6%, внесены исключительно членами Совета Федерации (210 законопроектов) или Советом Федерации (два законопроекта)», — говорится в обращении.

Рекордное число соавторов получил законопроект о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств. В его разработке приняли участие 376 депутатов и пять членов Совета Федерации.

Из 619 законопроектов, авторами (соавторами) которых являются сенаторы, принято (опубликовано) 213 законопроектов, что составляет 34,4% от общего числа. При этом важно отметить, что 154 законопроекта отклонено (75 отклонено и 79 были отозваны), остальные 252 находятся на рассмотрении, несмотря на то, что многие из них внесены еще три-четыре года назад, говорится в заключении экспертов.

Из 210 законопроектов, внесенных сенаторами без участия депутатов Госдумы, принято 27, или 12,7%. При этом 133 законопроекта отклонено (78 отклонено и 55 были отозваны), остальные 50 находятся на рассмотрении. Оба законопроекта, внесенные Советом Федерации как субъектом законодательной инициативы, приняты.

Эксперты ИСИРГИ проанализировали деятельность членов Совета Федерации сразу по нескольким параметрам: персональная активность, результативность законотворческой деятельности (соотношение внесенных и принятых законопроектов), принадлежность парламентариев к субъектам РФ, а также к законодательной или исполнительной власти.

Среди лидеров по законотворческой деятельности отмечены вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, который внес в Госдуму 75 законопроектов, также в списке «передовиков» глава комитета верхней палаты парламента по законодательству Андрей Клишас (51), сенатор от Крыма Ольга Ковитиди (44), председатель экономического комитета Андрей Кутепов (41), глава аграрного комитета Алексей Майоров и замглавы социального комитета Татьяна Кусайко (по 34 законопроекта), первый зампред комитета СФ по соцполитикеВалий Рязанский (30). При этом у Журавлева принято 49 законов, у Клишаса — 30, у Ковитиди — 25 и у Рязанского — 18.