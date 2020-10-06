Эксперты: спрос на земельные участки в Крыму вырос на 132%

Пандемия коронавируса и экономический спад не привели к падению спроса на жилье среди россиян. Самоизоляция и удаленка подтолкнули россиян к переезду за город, — отмечают аналитики интернет-сервиса сравнения цен Price.ru (входит в холдинг S8 Capital). Так, спрос на земельные участки в Крыму вырос на 132%, и на 133% — в Севастополе.

Ставка по банковским вкладам снизилась. Плюс, с 2021 года вводится налог на вклады свыше миллиона рублей. В качестве альтернативы россияне рассматривают покупку недвижимости как долгосрочную инвестицию. Мы видим эту тенденцию по росту интернет-запросов, связанных с тем, как выгодно вложить деньги в покупку квартир, участков и домов, – в среднем на 56%, – объясняет Елена Суховей, генеральный директор Price.ru.

Интерес к квартирам в Москве возрос на +54%, на загородные дома в Московской области на +94%, а желающих купить землю стало на 160% больше. Аналогичная тенденция прослеживается и в других крупных городах, где рост спроса на загородную землю и дома даже превышает динамику по купле квартир. Например, в Казани, Тюмени, Екатеринбурге, Владимире и Калининграде.

Рынок загородной недвижимости, говорят эксперты, подогрела и сельская ипотека, ставка по которой составляет для населения до 3% годовых благодаря господдержке. Рост запросов на сельские ипотечные кредиты выросли более 4000% относительно прошлого года (нужно учитывать, что этой инициативы ранее не было, поэтому статистика показывала почти нулевой спрос). Вариант покупки участка в кредит рассматривают на 104% чаще.

Самые востребованные локации для покупки участка в России (в процентах указан прирост спроса относительно января-сентября 2019 года):

Россияне в 1,5 раза чаще стали интересоваться приобретением участков в СНТ, деревнях, поселках и на море по сравнению с прошлым годом. При этом они рассматривают не только самостоятельное строительство загородных коттеджей, а ищут готовые дома под ключ, быстровозводимые и каркасные дома, конструктивные особенности которых принято считать менее затратными по сроку возведения. Частота таких запросов в Рунете выше на 56% относительно 2019 года.

С появлением льготной ипотеки спрос на новостройки за 9 месяцев 2020 г. вырос на 30%, на «вторичку» – на 55%. В январе-сентябре россиян интересовали однушки (прирост спроса +66%), на втором месте по популярности следуют двухкомнатные (+63%) и трехкомнатные (+54%) квартиры. Студии выросли в спросе на 17%, а 4-комнатное жилье – на 39%. По типу застройки будущих покупателей привлекает готовое жилье и новостройки, однако проекты на этапе котлована выросли в спросе на 72% относительно аналогичного периода годом ранее. В пятерку самых востребованных городов для покупки квартир вошли Москва, Петербург, Воронеж, Екатеринбург и Новосибирск. Примечательно, что Сочи не попал по объему спроса даже в топ-15, хотя спрос на это направление изменился на 30% в большую сторону относительно прошлого лета. Для ипотечного кредитования лето 2020 г. стало уникальным: вместо традиционного спада активности в июне-августе наблюдается рост. В связи с тем, что банки снизили процентные ставки, а государство анонсировало программу льготного кредитования с господдержкой, россияне стали чаще интересоваться ипотекой (+53%) и кредитом на покупку недвижимости (+30%). Желающих оплатить часть квартиры материнским капиталом увеличилось на 46%, согласно анализу интернет-запросов.

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