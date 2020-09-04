Эксперты: средние ставки по ипотеке снизились

За время пандемии, сообщает ДОМ.РФ, средние ставки по ипотеке на новостройки снизились на 2 процентных пункта. Если в марте кредиты выдавались под 7,8%, то сейчас из-за действующей программы ипотеки с господдержкой ставка в целом по сегменту составляет 5,9%.

При этом значимое снижение ставок наблюдается и в рыночном, не субсидируемом сегменте, отмечают эксперты Аналитического центра ДОМ.РФ. Ставки здесь снизились примерно на 1 п.п. — до 8%. Средний уровень ставок по всей выданной ипотеке уменьшился до 7,28%, — говорят специалисты.

Такой низкий уровень ставок объясняется тем, что около трети всей выдачи сейчас приходится на новостройки, из которых около 80% кредитов выдается по программе с господдержкой, действуют также другие льготные программы (семейная и дальневосточная ипотека). Кроме того, это происходит из-за перехода Центробанка к стимулирующей денежно-кредитной политике.

Можно с уверенностью говорить, что рынок ипотеки вышел из напряженного состояния пандемии и перешел к росту, — отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. — Мы видим это по объему выдачи в июле, месяц стал рекордным за всю историю — 146 тысяч ипотечных кредитов, что на 45% выше аналогичного показателя за прошлый год.

По мнению эксперта, в этом году может быть выдано 1,3 млн жилищных кредитов более чем на 3 трлн рублей.

Источник: «Российская газета»

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