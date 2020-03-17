Эксперты: ставки по ипотеке могут начать расти

Из-за обвала рубля Центробанк может поднять ключевую ставку, что, скорее всего, приведет к росту стоимости кредитов, в том числе ипотечных. Или, по крайней мере, ипотека перестанет дешеветь – если ключевая ставка ЦБ увеличится чисто символически, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, комментируя заявление гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко. Напомним, Виталий Мутко 12 марта заявил о возможном росте ипотечных ставок в связи с падением курса рубля.

Действительно, в последние два-три дня активы дорожают, и уже неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток. Безусловно, сейчас многое зависит от того, как поведет себя Центробанк, приняв решение по ключевой ставке вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на один-два процентных пункта назад, – цитирует чиновника РИА «Новости» .

По словам Виталия Мутко, деньги уже подорожали – «заимствования ОФЗ выросли на один пункт». Но еще неделю-две банки продолжат выдачу ипотеки на прежних условиях. Он напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5%.

Вероятность ужесточения монетарной политики на фоне резкого снижения курса рубля очень велика, согласен Олег Репченко. Из-за обвала цен на нефть до 30 с небольшим долларов за баррель после срыва сделки между ОПЕК и Россией доллар 9 марта подорожал до 75 руб., а евро – 85 руб. Для сравнения: еще 6 марта за доллар давали 68,5 руб., а за евро – 80 руб. Значительное ослабление национальной валюты увеличивает инфляционные риски.

Насколько именно, ЦБ подсчитал еще осенью: согласно сентябрьскому, «пессимистичному» прогнозу банка, при стоимости нефти на уровне $25–30 темпы роста цен подскочат до 6,5–8%, что значительно выше целевых 4%. Чтобы сдержать инфляцию, борьбу с которой Центробанк считает своим приоритетом, мегарегулятор, по всей видимости, будет вынужден поднять ключевую ставку. При этом любое движение в этом направлении приведет к дальнейшему росту стоимости кредитных средств в экономике. А следовательно, ставки по кредитам, в том числе ипотечным, увеличатся.

А депозиты уже начали дорожать. 12 марта банк «Дом.РФ» заявил о повышении ставок по депозитам в рублях на 0,2-0,7 п.п. Максимальная доходность теперь составляет 6,4% годовых. Скорее всего, следующим шагом станет увеличение ставок по ипотечным программами — если для самих банков деньги становятся дороже, то и предоставлять их населению они будут под более высокий процент. Во всяком случае, о снижении ставок в обозримом будущем можно забыть.

Поэтому тем, кто планирует покупать жилье с помощью ипотеки, имеет смысл поторопиться, пока ставки еще низкие. Однако бежать покупать абы что не стоит. В кризис всегда растут риски недостроя, поэтому покупать надо либо готовое, либо почти готовое жилье. Это касается и проектов, которые продаются через счета-эскроу, потому что в случае остановки стройки дольщикам вернут сумму, равную стоимости квартиры, – но не проценты, уплаченные по ипотечному кредиту.

Источник: IRN.RU

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.